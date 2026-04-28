Как сейчас заработать на депозитах в Казахстане: где дают до 20% годовых

Казахстанцы держат в банках более 28 трлн тенге, однако распределение этих средств быстро меняется. Одни виды вкладов теряют популярность, другие, наоборот, растут. Где сейчас формируется доходность по депозитам, разбирался Zakon.kz.

Рост есть, но внутри – перераспределение

По данным Нацбанка, общий объем депозитных вкладов увеличился с 26,3 трлн в сентябре до 28,6 трлн тенге к апрелю 2026 года. Сам по себе рост сохраняется, однако ключевые изменения происходят внутри структуры.

Основной вклад в динамику обеспечили срочные депозиты в тенге, объем которых вырос с 14,3 трлн до 17,2 трлн тенге.

На этом фоне сберегательные вклады, напротив, заметно сократились – с 3,9 трлн до 2,7 трлн тенге, что указывает на отток из длинных инструментов и смену поведения клиентов банков.

Валютные вклады при этом не демонстрируют устойчивой динамики: их объем колебался в диапазоне от 4,7 трлн до 4,99 трлн тенге и к марту вернулся к отметке около 4,75 трлн. Похожая картина наблюдается и по текущим счетам в иностранной валюте, где показатель снизился с 1,17 трлн до 1,10 трлн тенге.

Таким образом, средства из банков не уходят – они перераспределяются между инструментами, смещаясь в сторону более доходных и гибких решений, отмечает финансист Арсен Темирбаев.

"Такая динамика определена разницей в ставках: при текущих условиях вкладчики перераспределяют средства в более доходные краткосрочные инструменты". Арсен Темирбаев

Где платят максимум?

Уровень ставок по вкладам сейчас заметно различается в зависимости от срока размещения. Короткие вклады предлагают доходность до 20% годовых по ГЭСВ, тогда как более длинные сроки выглядят значительно скромнее.

Так, на 12 месяцев банки предлагают около 14-15%, на 24 месяца – порядка 10,0%, а вклады свыше 2 лет – около 13%.

При такой разнице рынок фактически платит максимум за гибкость, а не за длительность размещения.

При этом различия между типами вкладов напрямую влияют на доходность. Срочные депозиты открываются на конкретный срок и дают максимальные ставки, но при досрочном снятии процент может быть пересчитан. Сберегательные вклады также оформляются на срок, однако предусматривают более жесткие условия хранения средств. Вклады до востребования и текущие счета позволяют свободно распоряжаться средствами, но доходность по ним минимальная.

Сколько это дает в деньгах

Разница в ставках напрямую отражается на доходе. Если разместить 1 млн тенге, то при 20% годовых можно получить около 200 тыс. тенге, тогда как при 14,7% – примерно 147 тыс., а при 10,0% – около 100 тыс. тенге.

"Выбор срока делает решение практическим, а не теоретическим. При прочих равных приоритет получают инструменты с максимальной отдачей в краткосрочном периоде". Арсен Темирбаев

Когда есть смысл фиксировать ставку

Подход к выбору срока во многом зависит от ожиданий по ставкам. Эксперт особо подчеркивает, что "длинные" депозиты остаются оправданными в ситуации, когда ожидается снижение ставок.

"В этом случае можно зафиксировать текущий уровень доходности на длительный период и снизить зависимость от будущих изменений". Арсен Темирбаев

Если же ставки сохраняются на высоком уровне, как это мы видим сегодня, короткие инструменты остаются более выгодным вариантом.

Ранее мы сообщили, что Нацбанк значительно смягчил риторику и объявил, что базовая ставка может быть снижена при сохранении текущих дезинфляционных эффектов, соблюдении жесткой бюджетной политики и дальнейшем снижении спроса. По оценкам экспертов, снижение может произойти во второй половине 2026 года.