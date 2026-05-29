Финансы

Ставки по депозитам пошли вниз, но казахстанцы продолжают нести деньги в банки

Фото: Zakon.kz
Общая сумма сбережений граждан РК на вкладах достигла нового исторического максимума в 28,5 трлн тенге. Это произошло, несмотря на постепенное снижение средней доходности новых депозитов, сообщает Zakon.kz.

Депозитный рынок продолжает расти

Свежая статистика Национального банка показывает, что интерес населения к сбережениям не ослабевает даже на фоне корректировки ставок. За месяц общий объем вкладов физических лиц вырос на 1,42%, а в годовом выражении прирост составил 15,27%.

Средняя ставка по новым тенговым депозитам при этом снизилась с 15,3% в январе до 14,8% в апреле.

Однако рынок по-прежнему предлагает высокодоходные продукты с доходностью до 20,5%, поэтому интерес вкладчиков к сбережениям остается высоким.

Некоторые ставки идут вверх

После решения Нацбанка в конце апреля сохранить базовую ставку на уровне 18% сразу несколько крупных БВУ повысили доходность вкладов.

Сейчас на рынке доступны предложения до 20,53% ГЭСВ на три месяца без права снятия, до 20,5% на аналогичный срок, а также продукты с доходностью до 20% на 6 месяцев – как с возможностью пополнения, так и без нее. При этом вклады под 20% на три месяца сейчас предлагают сразу несколько участников рынка.

Для казахстанской системы это логичное следствие жесткой денежно-кредитной политики.

При базовой ставке 18% деньги остаются дорогими, а участникам сектора приходится конкурировать за ликвидность населения.

Казахстанцы все чаще выбирают тенге

Высокая доходность заметно изменила структуру накоплений. Из общего объема почти 22,7 трлн тенге размещены в национальной валюте, тогда как на иностранную валюту приходится около 5,8 трлн тенге.

Именно тенговые вклады обеспечили весь апрельский рост. Их объем увеличился на 2,29%, тогда как валютные сократились на 1,85%.

Годовая динамика выглядит еще показательнее: прирост по тенговым депозитам составил 21,78%, тогда как валютные вклады сократились на 4,73%.

Это отражает изменение поведения вкладчиков. Если еще несколько лет назад население традиционно воспринимало доллар как главный инструмент защиты сбережений.

Так, в 2016 году доля валютных вкладов населения поднималась до 69-70%. Это был пик после девальвационного шока и перехода к свободно плавающему курсу тенге.

По итогам же 2025 года уровень долларизации розничных депозитов снизился до 21,9% – это исторический минимум для Казахстана. При этом Нацбанк отдельно отмечал, что в декабре 2025 года был зафиксирован рекордно низкий уровень именно по депозитам населения – 17,8%.

Дополнительную роль играет и реальная доходность вкладов. При ставке около 20% и инфляции в пределах 10-12% вкладчик получает положительную реальную доходность, что для многих рынков остается редкостью.

Кто сегодня несет деньги на депозиты

Наиболее активно растет средний сегмент вкладчиков – люди со стабильными доходами, которые сравнивают предложения, следят за динамикой ставок и осознанно выбирают наиболее выгодные продукты.

Параллельно меняется и структура накоплений. Если раньше значительная часть средств лежала на текущих счетах, то сейчас деньги все чаще переводят в срочные и сберегательные инструменты.

Еще один фактор роста – система гарантирования депозитов. Сейчас государственная защита распространяется на суммы до 20 млн тенге по сберегательным вкладам, до 10 млн тенге по другим тенговым депозитам и до 5 млн тенге по валютным. В системе участвует 21 БВУ, а гарантией покрыты 99,8% вкладов физических лиц.

Ранее мы рассказали, как правильно составить инвестиционный портфель в 2026 году.

Андрей Зубов
