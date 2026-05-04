Финансы

Укрепление тенге и продажа валюты из Нацфонда до 500 млн долларов – новое заявление Нацбанка

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 12:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 4 мая 2026 года, пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) предоставила информацию по валютному рынку, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что по итогам апреля курс тенге укрепился на 3,1%, до 463,09 тенге за доллар.

"Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 372 млн долларов до 394 млн долларов. Общий объем торгов составил 8,7 млрд долларов... В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба НБК

Отмечается, что продажи валюты из Национального фонда за апрель составили 300 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 3,5% от общего объема торгов, или около 13,6 млн долларов в день.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов".Пресс-служба НБК

Также сообщается, что в рамках операций зеркалирования в апреле было стерилизовано порядка 354 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 354 млрд тенге.

"При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Валютные интервенции в апреле Национальным банком не проводились. Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 273 млн долларов".Пресс-служба НБК

В связи со снижением валютной доли пенсионных активов ЕНПФ ниже 40% на фоне поступлений пенсионных взносов и укрепления курса тенге Нацбанк в апреле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 502 млн долларов, или около 5,8% от общего объема торгов.

"Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами", – добавили в пресс-службе НБК.

Нацбанк расширит перечень иностранных валют, к которым устанавливается официальный курс тенге

Ранее мы узнали у экономиста, укрепление тенге – это временный успех или устойчивый тренд. Подробнее здесь.

