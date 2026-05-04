Казахстан перешагнул отметку в 20,5 млн жителей – новые данные статистики

Бюро национальной статистики 4 мая 2026 года обновило данные о численности населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным электронной таблицы Бюро, по состоянию на начало 2026 года численность населения страны составляла 20 499 822 человека.

Уже в отчете за 1 апреля – казахстанцев насчитывается 20 547 909.

Получается, что за эти месяцы население выросло на 48 087 человек. Если чуть точнее, то естественный прирост – 42 879 человек, сальдо миграции – 5 208.

По данным Бюро, в городах проживают 13 137 950 казахстанцев. Сельское население насчитывает 7 409 959.

В Казахстане по-прежнему наблюдается превышение численности женщин над мужчинами. Женское население составляет 10 503 236 человек, тогда как мужчин – 10 044 673.

Кроме того, Алматы остается лидером. В городе проживает 2 359 052 человека. Следом идет Туркестанская область – 2 146 665. Замыкает тройку столица Казахстана. В Астане официально проживает 1 662 755.

Также назван и регион, где проживает меньше всего казахстанцев. Это область Улытау – 218 420.

