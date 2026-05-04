#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
Общество

Казахстан перешагнул отметку в 20,5 млн жителей – новые данные статистики

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 13:38 Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики 4 мая 2026 года обновило данные о численности населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным электронной таблицы Бюро, по состоянию на начало 2026 года численность населения страны составляла 20 499 822 человека.

Уже в отчете за 1 апреля – казахстанцев насчитывается 20 547 909.

Получается, что за эти месяцы население выросло на 48 087 человек. Если чуть точнее, то естественный прирост – 42 879 человек, сальдо миграции – 5 208.

графика, численность, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 13:38

Фото: stat.gov.kz

По данным Бюро, в городах проживают 13 137 950 казахстанцев. Сельское население насчитывает 7 409 959.

В Казахстане по-прежнему наблюдается превышение численности женщин над мужчинами. Женское население составляет 10 503 236 человек, тогда как мужчин – 10 044 673.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 13:38
92-летний жених и 16-летняя пара: необычная статистика браков в Алматы

Кроме того, Алматы остается лидером. В городе проживает 2 359 052 человека. Следом идет Туркестанская область – 2 146 665. Замыкает тройку столица Казахстана. В Астане официально проживает 1 662 755.

Также назван и регион, где проживает меньше всего казахстанцев. Это область Улытау – 218 420.

Ранее, ко Дню единства народа Казахстана, в Бюро национальной статистики назвали самые многочисленные национальности страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
астролог Василиса Володина
18:26, 04 мая 2026
Василиса Володина рассказала, кому Юпитер принесет удачу и новые возможности
Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы
15:59, 02 марта 2026
Превысило 20,5 миллиона: названа точная численность населения Казахстана
Стали известны новые данные о численности населения Казахстана
15:15, 03 мая 2024
Стали известны новые данные о численности населения Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Хочу испытать себя&quot;: Бенавидес бросил вызов Дмитрию Биволу
04:21, 05 мая 2026
"Хочу испытать себя": Бенавидес бросил вызов Дмитрию Биволу
Шавкат Рахмонов вошёл в число лучших непобеждённых бойцов UFC
03:50, 05 мая 2026
Шавкат Рахмонов вошёл в число лучших непобеждённых бойцов UFC
Шесть юношей из Казахстана выйдут на ринг в третий день ЧА по боксу в Узбекистане
03:17, 05 мая 2026
Шесть юношей из Казахстана выйдут на ринг в третий день ЧА по боксу в Узбекистане
&quot;Избивал его каждый день&quot;: Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
02:46, 05 мая 2026
"Избивал его каждый день": Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: