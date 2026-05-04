Инфляция "сбежала" из столиц на периферию: в каких городах Казахстана не падают цены

Годовой рост цен по стране в апреле 2026 года составил 10,6%, снизившись с 11% в марте. На уровне всей страны это выглядит как реальный разворот вниз. Но региональная картина показывает обратное: замедление неравномерное и местами его вообще нет, сообщает Zakon.kz.

Север и центр перегреваются, крупные города – остывают

Самый высокий рост цен, по данным БНС АСПиР РК, фиксируется в северных и центральных регионах. Лидеры здесь:

Северо-Казахстанская область – 13,4%;

область Улытау – 12,9%;

Акмолинская область – 12,7%;

Павлодарская область – 12,0%.

Это устойчиво выше среднего по стране. При этом крупнейшие города показывают противоположную динамику. Инфляция в мегаполисах много ниже общереспубликанской:

Астана – 8,8%;

Алматы – 9,9%;

Шымкент – 10,4%.

Особенно выделяется Астана: год назад уровень инфляции здесь был 13,8%, сейчас – 8,8%. Это самое резкое охлаждение среди всех регионов.

Другими словами, инфляция сегодня "уходит" из крупных городов в регионы, где не так развита логистика и конкуренция и меньше крупных торговых сетей, в которых властям легче контролировать цены.

Что происходит год к году, месяц к месяцу?

Есть регионы, где ситуация ухудшилась в долгосрочной динамике:

Акмолинская область: 12,7% против 11,8% годом ранее;

Павлодарская область: 12,0% против 7,6%;

Алматинская область: 10,8% против 8,5%;

область Жетысу: 11,8% против 8,7%.

В то же время есть зоны "резкого охлаждения" роста цен. Это Карагандинская область (9,1% против 12,8% годом ранее) и уже упомянутая Астана (8,8% против 13,8%).

Что разгоняет инфляцию

Основной вклад в инфляцию формируют три блока:

продукты питания – 4,65 процентных пункта;

непродовольственные товары – 3,17 п.п;

услуги – 2,82 п.п.

И вот главные факторы:

мясо и птица (рост 18,4%, вклад 1,61 п.п.);

колбасные изделия (+17%, вклад 0,57 п.п.);

бензин (+16,1%, вклад 0,53 п.п.);

безалкогольные напитки (+17,2%).

Ранее мы рассказали, почему при "крепком" тенге и "слабом" долларе в Казахстане не падают цены на импортные товары.