Инфляция "сбежала" из столиц на периферию: в каких городах Казахстана не падают цены
Север и центр перегреваются, крупные города – остывают
Самый высокий рост цен, по данным БНС АСПиР РК, фиксируется в северных и центральных регионах. Лидеры здесь:
- Северо-Казахстанская область – 13,4%;
- область Улытау – 12,9%;
- Акмолинская область – 12,7%;
- Павлодарская область – 12,0%.
Это устойчиво выше среднего по стране. При этом крупнейшие города показывают противоположную динамику. Инфляция в мегаполисах много ниже общереспубликанской:
- Астана – 8,8%;
- Алматы – 9,9%;
- Шымкент – 10,4%.
Особенно выделяется Астана: год назад уровень инфляции здесь был 13,8%, сейчас – 8,8%. Это самое резкое охлаждение среди всех регионов.
Другими словами, инфляция сегодня "уходит" из крупных городов в регионы, где не так развита логистика и конкуренция и меньше крупных торговых сетей, в которых властям легче контролировать цены.
Что происходит год к году, месяц к месяцу?
Есть регионы, где ситуация ухудшилась в долгосрочной динамике:
- Акмолинская область: 12,7% против 11,8% годом ранее;
- Павлодарская область: 12,0% против 7,6%;
- Алматинская область: 10,8% против 8,5%;
- область Жетысу: 11,8% против 8,7%.
В то же время есть зоны "резкого охлаждения" роста цен. Это Карагандинская область (9,1% против 12,8% годом ранее) и уже упомянутая Астана (8,8% против 13,8%).
Что разгоняет инфляцию
Основной вклад в инфляцию формируют три блока:
- продукты питания – 4,65 процентных пункта;
- непродовольственные товары – 3,17 п.п;
- услуги – 2,82 п.п.
И вот главные факторы:
- мясо и птица (рост 18,4%, вклад 1,61 п.п.);
- колбасные изделия (+17%, вклад 0,57 п.п.);
- бензин (+16,1%, вклад 0,53 п.п.);
- безалкогольные напитки (+17,2%).
