Доллар падает, а цены – нет: почему наши чеки не худеют вслед за курсом

Официальный курс тенге демонстрирует завидную крепость, укрепившись за полгода на 14% к доллару США. Однако на ценниках в супермаркетах этот оптимизм никак не отражается. Более того, многие позиции продолжают дорожать. Почему это происходит, выяснял Zakon.kz.

Поведенческая экономика

27 сентября 2025 года, то есть семь месяцев назад, доллар стоил 544,45 тенге – это были времена максимального курса. Сегодня доллар стоит 464,86 тенге, то есть разница почти 80 тенге. Однако это не делает нашу жизнь дешевле.

Финансовый консультант Турар Абди объясняет происходящее через психологию рынка и теорию "липких цен". По его мнению, ситуация раздражает потребителей, но с точки зрения макроэкономики она вполне закономерна. Здесь работают два ключевых алгоритма.

Первый включает в себя "эффект храповика" (Ratchet Еffect). Храповик – это механизм, который позволяет колесу крутиться только в одну сторону. Назад хода нет. В экономике происходит то же самое: цены мгновенно взлетают при любом валютном шоке, но фиксируются на пике, когда курс откатывается назад.

"Падение курса бизнес использует не для того, чтобы сделать вам скидку, а чтобы увеличить свою маржу". Турар Абди

Второй алгоритм – "Липкие цены" (Sticky Рrices). Это явление, когда цены буквально "прилипают" к новым высоким уровням. Это происходит из-за инерции запасов: предприниматели закупали товар и оплачивали дорогую логистику по курсу 530 тенге за доллар.

"Продавцам нужно отбить эти затраты, и никто не будет продавать себе в убыток только потому, что сегодня курс стал ниже". Турар Абди

Кроме того, любой бизнес в Казахстане всегда держит в голове риск девальвации. Страх будущего валютного скачка уже заложен в ту цену, которую видит покупатель. Поэтому бежать в обменник при каждом колебании курса эксперт не советует.

"Как инвестор, я всегда повторяю: доллар – это не инструмент для того, чтобы бегать к обменнику и пытаться заработать на разнице в пару тенге". Турар Абди

Действие инфляции и внутренние шоки

Однако одними психологическими факторами ситуацию не объяснить. Экономист Тулеген Аскаров указывает на другие причины, которые делают снижение цен практически невозможным даже при крепком тенге.

Фактор "двойной" инфляции. Даже если доллар падает, общая инфляция в Казахстане (которая сейчас составляет порядка 11%) продолжает действовать. Внутренние затраты бизнеса – тарифы на электроэнергию, ГСМ, логистика внутри страны, аренда складов и зарплаты персонала – постоянно растут в тенге.

"Это внутреннее давление полностью перекрывает выгоду от дешевой валюты". Тулеген Аскаров

При этом Казахстан остается критически зависимым от поставок извне. Мы импортируем от 13% до 40% некоторых продуктов питания (сахар, сыр, птица, макароны), не говоря уже об одежде и технике.

"Проблема в том, что мы импортируем не только товар, но и рост его цены. Получается двойная инфляция". Тулеген Аскаров

Другими словами, даже если тенге окреп, импортный товар на входе стал дороже в валюте. В итоге крепкий тенге смягчает удар, но не может развернуть ценник вниз.

Таким образом, на цены в Казахстане давит двойной "замок". С одной стороны – психологическое нежелание бизнеса отдавать маржу и страховка от будущих девальваций. С другой – объективный рост мировой инфляции и внутренних издержек.

Ранее мы рассказали о том, каким будет курс тенге к 1 мая.