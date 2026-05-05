Биткоин растет на 17%: это разворот или ловушка

Биткоин за последние 30 дней прибавил более 17% и на утро 5 мая 2026 года поднялся к отметке около 81 000 долларов. Рост выглядит уверенно, но главный вопрос остается открытым: это начало нового цикла или технический отскок, сообщает Zakon.kz.

Рост есть, но он "на панике"

По данным Investing.com, за месяц цена биткоина выросла примерно с 67 000 до почти 81 000 долларов. Движение при этом не было прямым: рынок шел вверх через серию откатов, а ускорение произошло уже в финальной части периода.

Такой характер роста чаще говорит не о стабильном тренде, а о движении за счет ликвидности и коротких позиций.

Как отмечают авторы канала Сryptokogan, текущая динамика во многом связана с ростом фондового рынка США. Работает классическая цепочка: сначала растут индексы, затем биткоин, после – Ethereum и только потом остальные криптоактивы.

При этом значительная часть движения обеспечена не притоком новых денег, а закрытием коротких позиций. Рост во многом произошел за счет выноса шортов, а не полноценной ротации капитала, считает старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Проще говоря, это рост "на панике", а не на доверии. Цена подскочила не потому, что пришли новые покупатели с деньгами, а потому, что люди, ставившие на падение биткоина, начали массово его скупать, чтобы спасти свои счета от убытков. Такой рост считается "пустым" и ненадежным: как только эти вынужденные покупки закончатся, цена может быстро упасть обратно". Ергазы Таубаев

Почему этот рост выглядит уязвимым

Несмотря на локальный подъем, биткоин все еще находится в фазе глобального падения, а его нынешний успех лишь временно копирует аномальное поведение фондового рынка США.

Американские акции сейчас растут слишком круто и быстро – "параболически", что в финансах почти всегда предвещает скорый обвал. Поскольку криптовалюта лишь следует за этим перегретым рынком, не имея собственной опоры.

"Любой резкий срыв акций вниз неизбежно спровоцирует еще более глубокое падение биткоина, подтверждая, что период общего кризиса для цифровых активов еще не пройден". Ергазы Таубаев

Что показывает техника

С технической точки зрения картина также не выглядит однозначно. По оценке аналитика Ли Янга (Lee Yang), опубликованной на Alchemy Markets, текущий восходящий канал может быть "медвежьим флагом" – фигурой, которая часто предшествует снижению.

Дополнительные сигналы:

снижение объемов сделок;

давление со стороны 200 EMA;

зона сопротивления в диапазоне 75 000-85 700 долларов;

повторное тестирование уровня около 80 500 долларов.

Все это указывает на то, что рынок находится в зоне потенциального разворота, отмечает эксперт.

200 EMA – это "линия средней цены" биткоина за последние 200 дней. Она служит для трейдеров главным индикатором долгосрочного тренда.

"Если текущая цена находится ниже этой линии, рынок считается "больным" и слабым. Каждый раз, когда биткоин пытается вырасти и приближается к этой линии, крупные игроки начинают массово продавать актив, воспринимая это как удачный момент для выхода". Ергазы Таубаев

Что может изменить ситуацию

Ключевыми факторами для рынка в ближайшее время могут стать:

отчет Nvidia 20 мая;

динамика инфляции в США;

ситуация вокруг Ормузского пролива и цен на нефть;

оценки инвесторов по расходам бигтеха на искусственный интеллект.

Как отмечают аналитики, именно такие события способны стать триггером для разворота или продолжения роста.

"Ключевой момент сейчас – поведение цены в зоне 80-85 тысяч долларов. Именно здесь станет понятно, перерастет ли рост в устойчивый тренд или рынок вернется к снижению". Ергазы Таубаев

Сколько стоит биткоин в тенге и что дает рост на 1,2%

На 5 мая 2026 года один биткоин торгуется в диапазоне 80 850-80 990 долларов. При официальном курсе Национальный банк Республики Казахстан в 464,45 тенге за доллар это соответствует примерно 37 550 000-37 615 000 тенге за один BTC.

Даже небольшие движения дают ощутимый эффект. Рост на 1,2% при таких уровнях означает:

около 972 долларов;

или около 452 000 тенге.

То есть даже внутридневные колебания могут добавлять или, наоборот, забирать сотни тысяч тенге с позиции в один биткоин.

Стоит ли сейчас заходить в крипту?

Оценки рынка сейчас расходятся. В Bloomberg отмечают, что уровень 80 000 долларов – это важный психологический рубеж. Его пробой сам по себе не означает устойчивого роста. Если рынок не удержит темп, возможна сильная коррекция.

Позиции банков также различаются. В JPMorgan указывают на зависимость биткоина от технологического сектора и общего настроения рынка. В Standard Chartered, напротив, допускают рост до 100 000-200 000 долларов.

Из этого складывается прямой вывод. Заходить в криптовалюту в 2026 году имеет смысл только как в долгосрочную историю – с горизонтом от 2-3 лет и пониманием, что цена может резко колебаться.

Базовое правило остается жестким: не вкладывать больше, чем можно позволить себе потерять. Оптимальная доля для начинающего инвестора – 5-10% от накоплений, подчеркивают эксперты.

Отметим, что в Казахстане меняются "правила игры" с криптой. С 1 мая Нацбанк Казахстана ввел лицензирование криптообменников и четкое разделение цифровых активов. Рынок становится более прозрачным, но и более контролируемым.