Криптовалюта ждет Трампа: биткоин приготовился к взлету

5 января 2025 года курс биткоина по отношению к доллару вырос на 0,24%, составив 98 396 долларов за BTC. С начала нового года рост криптовалюты составил почти 7%, и это только начало, сообщает Zakon.kz.

Вообще же биржевой рынок сегодня еще очень "тонкий" — так всегда бывает после затяжных рождественских и новогодних праздников, и фондовые индексы либо ведут себя нейтрально, либо разворачиваются вниз. Так, индекс Dow Jones (среднеарифметический ежедневный показатель стоимости акций основных американских компаний) упал на 150 пунктов, но сегодня стал отыгрываться. Apple потеряла за сутки 0,49%, акции Tesla снизились в цене на 50 пунктов и так далее.

Однако все это не про криптовалюту – их акции вкупе с акциями майнинга только растут. К примеру, бумаги Coinbase (онлайн-платформа для покупки, продажи, перевода и хранения криптовалюты. — Прим. ред.) выросли на 50 пунктов, а активы MicroStrategy (компания по управлению биткоинами. — Прим. ред.) – на 53 пункта.

При этом 2024 год был крайне волатильным для криптовалютных активов, считает финансовый аналитик Владислав Антонов. Особенно туго пришлось биткоину во второй половине декабря 2024 года.

"Рынок был взбудоражен жесткой позицией Федеральной резервной системы США, когда регулятор намекнул на меньшее количество снижений ставок в 2025 года на заседании FOMC 18 декабря. Из-за массовых распродаж и ликвидаций цена BTC упала на 15,53% с исторического максимума в 108 353 до 91 530 долларов". Владислав Антонов

Однако все быстро изменилось после заявления главы MicroStrategy Майкла Сейлора о намерении потратить 42 миллиарда долларов на биткоины в течение трех лет. Компания уже стала скупать крипту, и ее котировки пошли вверх.

Динамика курса BTC в 2024 году. Фото: investing

Понятное дело, что ренессанс биткоина был бы невозможен без поддержки Дональда Трампа. Еще во время предвыборной кампании он пообещал уволить главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, который активно преследовал криптовалютные компании, и Генслер покинет свой пост уже в январе. Помимо этого, Трамп также заявил о возможности создания стратегического резерва биткоина за счет покупки 1 миллиона биткоинов.

"Рекордный рост биткоина связан с тем, что избранный президент США Дональд Трамп подтвердил свои планы создать стратегический резерв криптовалюты, аналогичный нефти. Также оптимизм инвесторов подпитывает решение включить MicroStrategy, крупнейшего корпоративного держателя биткоинов, в индекс Nasdaq 100. Ожидается, что это даст разработчику программного обеспечения дополнительные инвестиции", — писало 17 декабря 2024 года ИА Reuters.

В целом же внешний фон для криптовалют сегодня остается позитивным, подводит итог аналитик.

"Мои цели за биткоин на 2025 год такие: 130 000 долларов на март-апрель и 60 тысяч на октябрь-ноябрь". Владислав Антонов

Кстати, такая активность на рынке криптовалют может быть полезна и Казахстану. Рост фондовых активов в США прямиком отразится на доходности отечественных инвестиционных фондов, полагает экономист Тулеген Аскаров.

"Как известно, правительство Казахстана через инструменты Национального банка активно инвестирует в американские ценные бумаги. Туда вкладываются и деньги Нацфонда, и пенсионные средства. Чем выше будет доходность ценных активов США, тем больше мы получим в виде дивидендов". Тулеген Аскаров

Также при активизации финансового рынка США (значит, и всей американской экономики) следует ожидать расширения американских инвестиций в нашу экономику.

Сегодня в Казахстане работают более 500 американских компаний, а объем американских инвестиций за 30 лет приближается к 50 миллиардам долларов, давая более 18% от всех валовых поступлений ИПИ, подчеркивает эксперт.

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