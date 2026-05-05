#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
465.01
543.55
6.15
Финансы

Эксперты назвали самые выгодные ставки по депозитам в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 12:59 Фото: Zakon.kz
В мае 2026 года на финансовом рынке страны остается уникальное "окно возможностей" для вкладчиков. Инфляция замедлилась до 11%, а доходность по тенговым вкладам достигла своего исторического максимума, сообщает Zakon.kz.

Реальная доходность: сколько вы зарабатываете на самом деле

Главная цифра, на которую стоит ориентироваться сегодня, – это не просто процент в договоре, а реальная доходность. Она рассчитывается как разница между ставкой банка и уровнем инфляции.

При текущем росте цен в 11% средние по рынку депозиты под 15% приносят около 4% чистой прибыли. Однако, по данным Нацбанка Казахстана, самые выгодные предложения на рынке сейчас достигают 20% ГЭСВ (годовая эффективная ставка вознаграждения).

В этом случае ваша реальная чистая прибыль составляет внушительные 9% годовых. Для сравнения: в прошлые годы этот показатель редко поднимался выше 2-3%.

Номинал и ГЭСВ: в чем разница

Важно понимать, как формируются ставки по вкладам. Процент, который банк указывает в рекламе, – это номинальная ставка. Но она не отражает реальную доходность инструмента.

На практике ориентироваться нужно на ГЭСВ (годовую эффективную ставку вознаграждения). Этот показатель учитывает капитализацию – начисление процентов на уже начисленные проценты.

В текущих условиях рынка верхняя граница выглядит так:

  • номинальные ставки доходят до 18,4%;
  • за счет капитализации итоговая эффективность вкладов приближается к 20% ГЭСВ.

Именно поэтому предложения в этом диапазоне считаются максимально доходными на данный момент.

Однако важно учитывать: одинаковая номинальная ставка не гарантирует одинаковую итоговую прибыль. ГЭСВ зависит от условий конкретного вклада – срока, частоты капитализации и ограничений по снятию.

Вывод простой: ориентироваться стоит не на номинальную ставку, а на ГЭСВ и условия размещения. Именно их комбинация определяет реальную доходность вклада к концу срока.

Где искать лучшие условия?

Самые высокие ставки традиционно предлагаются по сберегательным вкладам без права досрочного снятия. Банки готовы платить больше тем, кто готов оставить деньги в обороте на фиксированный срок.

  • Срок 3-6 месяцев: здесь сосредоточены самые высокие проценты. Банки активно привлекают ликвидность на короткие и средние дистанции.
  • Срок от 1 года: здесь ставки могут быть чуть ниже, так как рынок ожидает постепенного снижения базовой ставки в будущем.

Валюта: 1% и точка

На фоне агрессивного роста тенговых инструментов валютные вклады окончательно утратили инвестиционную привлекательность. Ставки по ним замерли на отметке 1%, и это предел. Разрыв в доходности между тенговым и долларовым депозитом составляет 19%, считает финансист Арсен Темирбаев.

"Математика здесь проста: держать накопления в валюте сегодня – значит добровольно отказываться от существенной прибыли, которую рынок предлагает в национальной валюте".Арсен Темирбаев

Даже с учетом возможных колебаний курса доходность в 20% ГЭСВ с запасом перекрывает большинство валютных рисков.

Майская стратегия

Финансовый аналитик Турар Абди советует пользоваться депозитным "окном возможностей". Он советует:

  • короткие деньги ("финансовую подушку" до 1 года) держать на тенговых депозитах.
  • среднесрочный капитал "парковать" в надежные корпоративные облигации с высоким купоном, чтобы зафиксировать эту высокую доходность на 2-3 года вперед.
  • также на 2-3 года можно еще рассматривать и долларовые облигации.
"Наша задача как инвестора – заставить деньги работать по максимальным ставкам, пока нам дают такую возможность".Турар Абди

Спасут ли депозиты от девальвации?

Чтобы понять, до какой отметки вас "страхует" депозит под 20%, нужно рассчитать точку безубыточности по сравнению с покупкой доллара.

Если сегодня курс 465 тенге, то через год ваш капитал на депозите увеличится на 20%. Чтобы покупка доллара сегодня оказалась выгоднее, курс через год должен вырасти более чем на эти же 20%, то есть стоимость доллара должна быть минимум 558-560 тенге. Это выше любых самых радикальных прогнозов.

В итоге депозит под 20% дает огромный "запас прочности". Даже если тенге ослабнет на 90 с лишним тенге за год, вы все равно останетесь при своих деньгах.

Правда, при этом не стоит забывать про инфляцию, которая может "съесть" реальную доходность. Вот почему эксперты советуют делить инвестиционные портфели на несколько частей.

Ранее мы рассказали, почему классическая модель "копить деньги" больше не работает.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину
14:23, 05 мая 2026
В Казахстане изменят стоимость автостраховки: кого это коснется
Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог
16:26, 13 ноября 2025
Какой депозит выгоднее всего выбрать казахстанцам в ноябре
Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог
11:26, 01 декабря 2025
Ставки по депозитам в Казахстане превысили исторический максимум
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Как Роналдиньо в ММА&quot;: Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
03:48, 06 мая 2026
"Как Роналдиньо в ММА": Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
03:12, 06 мая 2026
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
02:43, 06 мая 2026
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от &quot;Кайрата&quot;
02:10, 06 мая 2026
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от "Кайрата"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: