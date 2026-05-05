Эксперты назвали самые выгодные ставки по депозитам в Казахстане

В мае 2026 года на финансовом рынке страны остается уникальное "окно возможностей" для вкладчиков. Инфляция замедлилась до 11%, а доходность по тенговым вкладам достигла своего исторического максимума, сообщает Zakon.kz.

Реальная доходность: сколько вы зарабатываете на самом деле

Главная цифра, на которую стоит ориентироваться сегодня, – это не просто процент в договоре, а реальная доходность. Она рассчитывается как разница между ставкой банка и уровнем инфляции.

При текущем росте цен в 11% средние по рынку депозиты под 15% приносят около 4% чистой прибыли. Однако, по данным Нацбанка Казахстана, самые выгодные предложения на рынке сейчас достигают 20% ГЭСВ (годовая эффективная ставка вознаграждения).

В этом случае ваша реальная чистая прибыль составляет внушительные 9% годовых. Для сравнения: в прошлые годы этот показатель редко поднимался выше 2-3%.

Номинал и ГЭСВ: в чем разница

Важно понимать, как формируются ставки по вкладам. Процент, который банк указывает в рекламе, – это номинальная ставка. Но она не отражает реальную доходность инструмента.

На практике ориентироваться нужно на ГЭСВ (годовую эффективную ставку вознаграждения). Этот показатель учитывает капитализацию – начисление процентов на уже начисленные проценты.

В текущих условиях рынка верхняя граница выглядит так:

номинальные ставки доходят до 18,4%;

за счет капитализации итоговая эффективность вкладов приближается к 20% ГЭСВ.

Именно поэтому предложения в этом диапазоне считаются максимально доходными на данный момент.

Однако важно учитывать: одинаковая номинальная ставка не гарантирует одинаковую итоговую прибыль. ГЭСВ зависит от условий конкретного вклада – срока, частоты капитализации и ограничений по снятию.

Вывод простой: ориентироваться стоит не на номинальную ставку, а на ГЭСВ и условия размещения. Именно их комбинация определяет реальную доходность вклада к концу срока.

Где искать лучшие условия?

Самые высокие ставки традиционно предлагаются по сберегательным вкладам без права досрочного снятия. Банки готовы платить больше тем, кто готов оставить деньги в обороте на фиксированный срок.

Срок 3-6 месяцев: здесь сосредоточены самые высокие проценты. Банки активно привлекают ликвидность на короткие и средние дистанции.

здесь сосредоточены самые высокие проценты. Банки активно привлекают ликвидность на короткие и средние дистанции. Срок от 1 года: здесь ставки могут быть чуть ниже, так как рынок ожидает постепенного снижения базовой ставки в будущем.

Валюта: 1% и точка

На фоне агрессивного роста тенговых инструментов валютные вклады окончательно утратили инвестиционную привлекательность. Ставки по ним замерли на отметке 1%, и это предел. Разрыв в доходности между тенговым и долларовым депозитом составляет 19%, считает финансист Арсен Темирбаев.

"Математика здесь проста: держать накопления в валюте сегодня – значит добровольно отказываться от существенной прибыли, которую рынок предлагает в национальной валюте". Арсен Темирбаев

Даже с учетом возможных колебаний курса доходность в 20% ГЭСВ с запасом перекрывает большинство валютных рисков.

Майская стратегия

Финансовый аналитик Турар Абди советует пользоваться депозитным "окном возможностей". Он советует:

короткие деньги ("финансовую подушку" до 1 года) держать на тенговых депозитах.

среднесрочный капитал "парковать" в надежные корпоративные облигации с высоким купоном, чтобы зафиксировать эту высокую доходность на 2-3 года вперед.

также на 2-3 года можно еще рассматривать и долларовые облигации.

"Наша задача как инвестора – заставить деньги работать по максимальным ставкам, пока нам дают такую возможность". Турар Абди

Спасут ли депозиты от девальвации?

Чтобы понять, до какой отметки вас "страхует" депозит под 20%, нужно рассчитать точку безубыточности по сравнению с покупкой доллара.

Если сегодня курс 465 тенге, то через год ваш капитал на депозите увеличится на 20%. Чтобы покупка доллара сегодня оказалась выгоднее, курс через год должен вырасти более чем на эти же 20%, то есть стоимость доллара должна быть минимум 558-560 тенге. Это выше любых самых радикальных прогнозов.

В итоге депозит под 20% дает огромный "запас прочности". Даже если тенге ослабнет на 90 с лишним тенге за год, вы все равно останетесь при своих деньгах.

Правда, при этом не стоит забывать про инфляцию, которая может "съесть" реальную доходность. Вот почему эксперты советуют делить инвестиционные портфели на несколько частей.

Ранее мы рассказали, почему классическая модель "копить деньги" больше не работает.