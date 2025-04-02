Деловая активность в Казахстане снова пошла на спад

Индекс деловой активности снизился в марте. В каких секторах экономики наблюдалось снижение показателей и как предприятия оценили условия ведения бизнеса – в материале Zakon.kz.

В марте 2025 года деловая активность замедлилась, индекс составил 50,4, указано в комментарии директора Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Рустема Оразалина. Причем в феврале показатель вырос до 51,3 после снижения в предыдущие месяцы.

Отмечается, что в 8 регионах страны деловая активность улучшилась, в 12 – ухудшилась. Наибольшее значение индекса зафиксировано в Северо-Казахстанской области (62,0), наименьшее – в области Жетысу (41,6).

Фото: Национальный банк РК

Снижение деловой активности отмечено в секторе услуг и строительстве. Индекс перешел в отрицательную зону, составив 48,9 и 49,6 (в феврале – 50,5 и 50,1), соответственно, из-за снижения объема новых заказов.

Рост деловой активности в марте был отмечен в производстве и торговле, в которых индекс, несмотря на небольшое замедление, остался в положительной зоне и составил 53,8 и 51,2, соответственно (в феврале – 54,1 и 51,5). В горнодобывающей промышленности показатель остался без изменения (48,5).

Бизнес-климат и условия ведения бизнеса

Индекс бизнес-климата в марте 2025 года увеличился до 11,8 (с 9,9 в феврале) за счет улучшения оптимизма относительно будущих условий ведения бизнеса, при этом отмечено снижение оценки текущих условий.

В частности, оценка текущих условий снизилась до 0,6, а будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев улучшилась до 23,7.

По оценкам предприятий рост спроса на их продукцию, либо услуги замедлился. К слову, в феврале предприниматели отмечали увеличение спроса.

В марте замедление было отмечено во всех секторах, кроме горнодобывающей промышленности, а в секторе услуг зафиксировано его снижение. Наибольший спрос был отмечен в производстве. Оценки факторов бизнес-условий практически не изменились.

Фото: Национальный банк РК

Респонденты слабо положительно отметили изменение инфраструктуры, при этом остальные факторы (вопросы защиты бизнеса, налоговая нагрузка и доступ к финансам/кредитам) оценили негативно, особенно налоговую нагрузку и вопросы защиты бизнеса.

При этом индикатор "часов" бизнес-цикла в марте 2025 года остался в зоне роста. Поясним, что "часы" бизнес-цикла демонстрируют, в какой фазе цикла находилась и находится экономика в определенный период.

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