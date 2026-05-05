#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Финансы

Какие изменения произошли в Кабинете налогоплательщика

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 15:29 Фото: freepik
Комитет государственных доходов МФ РК проанализировал предложения, поступающие от бухгалтеров и налогоплательщиков, и усовершенствовал работу Кабинета налогоплательщика, сообщает Zakon.kz.

Так, на основе их предложений был реализован пакет обновлений, который упрощает работу с отчетностью и делает систему удобнее:

  • Оптимизация работы с ошибками. Теперь при заполнении ФНО все ошибки выводятся единым списком с возможностью мгновенного перехода к конкретному полю. Это значительно ускоряет процесс корректировки данных.
  • Привычный формат печати. Реализован просмотр печатной формы ФНО на любом этапе заполнения в классическом интерфейсе.
  • Гибкость лицевых счетов. Появилась возможность формирования лицевых счетов без обязательного указания кода ОГД или МСУ. Просмотр лицевого счета теперь доступен по КБК в разрезе управлений госдоходов или органов местного самоуправления.
  • Поддержка структурных подразделений. Внедрена функция запроса лицевого счета по структурному подразделению, что ранее было недоступно.
  • Информативность журналов. Усовершенствован журнал результатов обработки запросов. Добавлены поля ОГД/МСУ, отчетный период, точное время отправки и получения ответа.

Работа по совершенствованию системы продолжается, конструктивные предложения принимаются во внимание и идут в основу обновлений.

Для удобства пользователей и оперативного решения возникающих вопросов предусмотрены несколько каналов связи:

  • ИСНА. В интерфейсе ИСНА перейдите в раздел "Поддержка" → "Обратная связь". Выберите тип "Служба поддержки ИС КГД", опишите ситуацию и прикрепите скриншоты. Статус заявки можно отслеживать в разделе "Мои обращения".
  • Telegram-канал – @finQoldau.
  • E-mail. Направьте письмо с описанием и вложениями на knpsd@ecc.kz.

Комитет государственных доходов благодарит налогоплательщиков за конструктивный вклад в развитие цифровых сервисов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Комитет госдоходов обратился к налогоплательщикам Казахстана
17:57, 18 января 2024
Комитет госдоходов обратился к налогоплательщикам Казахстана
Все о всеобщем декларировании: вопросы и ответы
12:20, 16 января 2024
Все о всеобщем декларировании: вопросы и ответы
В КГД дали отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений
19:21, 10 января 2024
В КГД дали отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Возможно всё что угодно&quot;: чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й &quot;Шлем&quot;
05:49, Сегодня
Чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й "Шлем"
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
05:20, Сегодня
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
04:48, 06 мая 2026
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о волевой победе над Польшей
04:18, 06 мая 2026
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о победе над Польшей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: