Какие изменения произошли в Кабинете налогоплательщика
Комитет государственных доходов МФ РК проанализировал предложения, поступающие от бухгалтеров и налогоплательщиков, и усовершенствовал работу Кабинета налогоплательщика, сообщает Zakon.kz.
Так, на основе их предложений был реализован пакет обновлений, который упрощает работу с отчетностью и делает систему удобнее:
- Оптимизация работы с ошибками. Теперь при заполнении ФНО все ошибки выводятся единым списком с возможностью мгновенного перехода к конкретному полю. Это значительно ускоряет процесс корректировки данных.
- Привычный формат печати. Реализован просмотр печатной формы ФНО на любом этапе заполнения в классическом интерфейсе.
- Гибкость лицевых счетов. Появилась возможность формирования лицевых счетов без обязательного указания кода ОГД или МСУ. Просмотр лицевого счета теперь доступен по КБК в разрезе управлений госдоходов или органов местного самоуправления.
- Поддержка структурных подразделений. Внедрена функция запроса лицевого счета по структурному подразделению, что ранее было недоступно.
- Информативность журналов. Усовершенствован журнал результатов обработки запросов. Добавлены поля ОГД/МСУ, отчетный период, точное время отправки и получения ответа.
Работа по совершенствованию системы продолжается, конструктивные предложения принимаются во внимание и идут в основу обновлений.
Для удобства пользователей и оперативного решения возникающих вопросов предусмотрены несколько каналов связи:
- ИСНА. В интерфейсе ИСНА перейдите в раздел "Поддержка" → "Обратная связь". Выберите тип "Служба поддержки ИС КГД", опишите ситуацию и прикрепите скриншоты. Статус заявки можно отслеживать в разделе "Мои обращения".
- Telegram-канал – @finQoldau.
- E-mail. Направьте письмо с описанием и вложениями на knpsd@ecc.kz.
Комитет государственных доходов благодарит налогоплательщиков за конструктивный вклад в развитие цифровых сервисов.
