Какие изменения произошли в Кабинете налогоплательщика

Комитет государственных доходов МФ РК проанализировал предложения, поступающие от бухгалтеров и налогоплательщиков, и усовершенствовал работу Кабинета налогоплательщика, сообщает Zakon.kz.

Так, на основе их предложений был реализован пакет обновлений, который упрощает работу с отчетностью и делает систему удобнее:

Оптимизация работы с ошибками. Теперь при заполнении ФНО все ошибки выводятся единым списком с возможностью мгновенного перехода к конкретному полю. Это значительно ускоряет процесс корректировки данных.

Теперь при заполнении ФНО все ошибки выводятся единым списком с возможностью мгновенного перехода к конкретному полю. Это значительно ускоряет процесс корректировки данных. Привычный формат печати. Реализован просмотр печатной формы ФНО на любом этапе заполнения в классическом интерфейсе.

Реализован просмотр печатной формы ФНО на любом этапе заполнения в классическом интерфейсе. Гибкость лицевых счетов. Появилась возможность формирования лицевых счетов без обязательного указания кода ОГД или МСУ. Просмотр лицевого счета теперь доступен по КБК в разрезе управлений госдоходов или органов местного самоуправления.

Появилась возможность формирования лицевых счетов без обязательного указания кода ОГД или МСУ. Просмотр лицевого счета теперь доступен по КБК в разрезе управлений госдоходов или органов местного самоуправления. Поддержка структурных подразделений. Внедрена функция запроса лицевого счета по структурному подразделению, что ранее было недоступно.

Внедрена функция запроса лицевого счета по структурному подразделению, что ранее было недоступно. Информативность журналов. Усовершенствован журнал результатов обработки запросов. Добавлены поля ОГД/МСУ, отчетный период, точное время отправки и получения ответа.

Работа по совершенствованию системы продолжается, конструктивные предложения принимаются во внимание и идут в основу обновлений.

Для удобства пользователей и оперативного решения возникающих вопросов предусмотрены несколько каналов связи:

ИСНА. В интерфейсе ИСНА перейдите в раздел "Поддержка" → "Обратная связь". Выберите тип "Служба поддержки ИС КГД", опишите ситуацию и прикрепите скриншоты. Статус заявки можно отслеживать в разделе "Мои обращения".

В интерфейсе ИСНА перейдите в раздел "Поддержка" → "Обратная связь". Выберите тип "Служба поддержки ИС КГД", опишите ситуацию и прикрепите скриншоты. Статус заявки можно отслеживать в разделе "Мои обращения". Telegram-канал – @finQoldau.

– @finQoldau. E-mail. Направьте письмо с описанием и вложениями на knpsd@ecc.kz.

Комитет государственных доходов благодарит налогоплательщиков за конструктивный вклад в развитие цифровых сервисов.