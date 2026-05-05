Доллар еще немного подорожал на торгах 5 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 465,01 тенге, поднявшись еще на 0,41 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,15 тенге (-0,01).
Торгов по юаню не производилось в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,3-466,2 тенге, евро – по 541,3-546,3 тенге, рубли – по 5,94-6,07.
Мировые цены на нефть снижаются 5 мая.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 1,01 доллара, составила 113,43 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 2,11 доллара США – до 104,31 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 464,53 тенге, евро – 543,73 тенге, рубля – 6,15 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 мая, можно здесь.