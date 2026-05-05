Доллар еще немного подорожал на торгах 5 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 465,01 тенге, поднявшись еще на 0,41 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,15 тенге (-0,01).

Торгов по юаню не производилось в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,3-466,2 тенге, евро – по 541,3-546,3 тенге, рубли – по 5,94-6,07.

Мировые цены на нефть снижаются 5 мая.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 1,01 доллара, составила 113,43 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 2,11 доллара США – до 104,31 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 464,53 тенге, евро – 543,73 тенге, рубля – 6,15 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 мая, можно здесь.