Доллар немного подорожал на торгах 19 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,78 тенге, поднявшись на 1,21 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,32 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,75 тенге (-0,03).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,9-513,5 тенге, евро – по 573-577 тенге, рубли – по 6,23-6,35 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,64%, до 64,99 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 0,73%, до 61,52 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 509,51 тенге, евро – 570,6 тенге, рубля – 6,3 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 мая, можно здесь.