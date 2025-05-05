Доллар продолжает дорожать на торгах 5 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,53 тенге, поднявшись на 2,33 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,30 тенге.
Торгов по китайскому юаню не проводилось.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7-519,1 тенге, евро – по 587-591 тенге, рубли – по 6,09-6,21 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 мая.
Так, фьючерсы на Brent подешевели на 3,61%, до 59,08 доллара за баррель.
Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 3,93%, до 56 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 516,16 тенге, евро – 584,86 тенге, рубля – 6,25 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 мая, можно здесь.