Доллар продолжает дорожать на торгах 5 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 мая 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,53 тенге, поднявшись на 2,33 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,30 тенге.

Торгов по китайскому юаню не проводилось.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7-519,1 тенге, евро – по 587-591 тенге, рубли – по 6,09-6,21 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 мая.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на 3,61%, до 59,08 доллара за баррель.

Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 3,93%, до 56 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 516,16 тенге, евро – 584,86 тенге, рубля – 6,25 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 мая, можно здесь.