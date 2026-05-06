Квартирный бум в Астане начал выдыхаться: активность на рынке упала до двухлетнего минимума

После нескольких лет бурного роста рынок жилья Казахстана начал постепенно сбавлять темп. Особенно заметно это сейчас в Астане, где активность на рынке опустилась до минимального уровня почти за 2 года, сообщает Zakon.kz.

Еще вчера был рекорд

В марте 2026 года в столице было совершено 4,9 тыс. сделок купли-продажи жилья – это на 6% меньше, чем было в феврале, и на 13% меньше, чем в марте прошлого года.

Согласно данным БНС АСПиР РК, такой низкий объем купли-продаж жилья в последний раз был только летом 2024-го. И это особенно заметно на фоне того, каким "ударным" для столичной недвижимости выдался весь прошлый год.

Почти весь 2025 год рынок жилья в Астане шел вверх. В большинстве месяцев число сделок показывало уверенный рост, причем нередко двузначный. А в декабре прошлого года столица и вовсе поставила рекорд – 11,7 тыс. сделок за месяц.

Во многом рынок тогда подогревали пенсионные изъятия, полагают эксперты Первого кредитного бюро. Деньги активно заходили в недвижимость, квартиры покупались быстро, а цены продолжали расти.

Но уже в 2026 году картина начала меняться – число сделок каждый месяц показывает снижение в годовом выражении.

Любопытно, что сильнее всего рынок просел в сегменте однокомнатных квартир. Если в феврале их доля в общем количестве сделок составляла 38%, а в марте прошлого года – 37,5%, то сейчас показатель опустился примерно до 35%.

Цены диктует уже не продавец

Как считает девелопер, эксперт в сфере строительства и реновации Диляра Сейтнурова, статистические отчеты фиксируют последовательный спад интереса покупателей. Несмотря на то, что в сравнении с декабрем прошлого года жилье в столице подорожало на 6,5%, сегодня тенденция обратная.

Эксперт выделяет несколько ключевых факторов, которые привели к текущему минимуму.

Высокий порог входа.

Дефицит дешевой ипотеки. Рыночные ставки остаются высокими. Основной спрос поддерживается только льготными программами, лимиты по которым быстро исчерпываются.

Перегрев ожиданий. Продавцы на вторичном рынке долго удерживали высокие цены.

"Теперь покупатели заняли выжидательную позицию в расчете на снижение цен". Диляра Сейтнурова

Что касается падения активности в сегменте однокомнатных квартир, то это говорит о снижении доли инвестиционных сделок.

Именно небольшие квартиры последние годы часто покупались не "для жизни", а как способ сохранить деньги, сдавать жилье в аренду или просто переждать инфляцию в квадратных метрах. Теперь же этот спрос, похоже, начал остывать.

"Люди перестали рассматривать малогабаритное жилье как инструмент быстрого сохранения капитала". Диляра Сейтнурова

В сегменте многокомнатных квартир (3+) ситуация стабильнее, так как такие покупки чаще связаны с реальным улучшением жилищных условий.

"Текущий минимум на рынке жилья Астаны – это сигнал к переходу от "рынка продавца" к "рынку покупателя". Диляра Сейтнурова

По прогнозу специалиста, в ближайшие месяцы ожидается сохранение низкой активности.

Застройщикам придется активнее использовать инструменты рассрочки и скрытых скидок, а владельцам вторичного жилья – закладывать больший дисконт при торге. Ожидаемая коррекция цен в некоторых сегментах может достичь 10–15% до конца года.

