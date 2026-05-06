Квартирный бум в Астане начал выдыхаться: активность на рынке упала до двухлетнего минимума
Еще вчера был рекорд
В марте 2026 года в столице было совершено 4,9 тыс. сделок купли-продажи жилья – это на 6% меньше, чем было в феврале, и на 13% меньше, чем в марте прошлого года.
Согласно данным БНС АСПиР РК, такой низкий объем купли-продаж жилья в последний раз был только летом 2024-го. И это особенно заметно на фоне того, каким "ударным" для столичной недвижимости выдался весь прошлый год.
Почти весь 2025 год рынок жилья в Астане шел вверх. В большинстве месяцев число сделок показывало уверенный рост, причем нередко двузначный. А в декабре прошлого года столица и вовсе поставила рекорд – 11,7 тыс. сделок за месяц.
Во многом рынок тогда подогревали пенсионные изъятия, полагают эксперты Первого кредитного бюро. Деньги активно заходили в недвижимость, квартиры покупались быстро, а цены продолжали расти.
Но уже в 2026 году картина начала меняться – число сделок каждый месяц показывает снижение в годовом выражении.
Любопытно, что сильнее всего рынок просел в сегменте однокомнатных квартир. Если в феврале их доля в общем количестве сделок составляла 38%, а в марте прошлого года – 37,5%, то сейчас показатель опустился примерно до 35%.
Цены диктует уже не продавец
Как считает девелопер, эксперт в сфере строительства и реновации Диляра Сейтнурова, статистические отчеты фиксируют последовательный спад интереса покупателей. Несмотря на то, что в сравнении с декабрем прошлого года жилье в столице подорожало на 6,5%, сегодня тенденция обратная.
Эксперт выделяет несколько ключевых факторов, которые привели к текущему минимуму.
- Высокий порог входа. Резкое удорожание новостроек в начале года (на 18,1% за 12 месяцев) сделало жилье менее доступным для основной массы населения.
- Дефицит дешевой ипотеки. Рыночные ставки остаются высокими. Основной спрос поддерживается только льготными программами, лимиты по которым быстро исчерпываются.
- Перегрев ожиданий. Продавцы на вторичном рынке долго удерживали высокие цены.
"Теперь покупатели заняли выжидательную позицию в расчете на снижение цен".Диляра Сейтнурова
Что касается падения активности в сегменте однокомнатных квартир, то это говорит о снижении доли инвестиционных сделок.
Именно небольшие квартиры последние годы часто покупались не "для жизни", а как способ сохранить деньги, сдавать жилье в аренду или просто переждать инфляцию в квадратных метрах. Теперь же этот спрос, похоже, начал остывать.
"Люди перестали рассматривать малогабаритное жилье как инструмент быстрого сохранения капитала".Диляра Сейтнурова
В сегменте многокомнатных квартир (3+) ситуация стабильнее, так как такие покупки чаще связаны с реальным улучшением жилищных условий.
"Текущий минимум на рынке жилья Астаны – это сигнал к переходу от "рынка продавца" к "рынку покупателя".Диляра Сейтнурова
По прогнозу специалиста, в ближайшие месяцы ожидается сохранение низкой активности.
Застройщикам придется активнее использовать инструменты рассрочки и скрытых скидок, а владельцам вторичного жилья – закладывать больший дисконт при торге. Ожидаемая коррекция цен в некоторых сегментах может достичь 10–15% до конца года.
