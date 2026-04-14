Время покупать квартиру в Астане: рынок жилья столицы упал на 13%
Рынок затих после рекордов
В марте 2026 года в столице зарегистрировано 4,9 тыс. сделок купли-продажи жилья. Показатель на 6% ниже февраля и на 13% уступает уровню марта 2025 года, следует из данных БНС АСПиР РК.
Это минимальное значение с июля 2024 года. Еще несколько месяцев назад динамика была противоположной, – отмечают специалисты Первого кредитного бюро.
В декабре 2025 года в Астане зафиксировано почти 11,7 тыс. сделок купли-продажи жилья – это на 32% больше, чем в ноябре, и на 18% больше, чем в декабре 2024 года.
"Актуальный показатель стал самым низким для любого месяца с начала 2018 года".Первое кредитное бюро
Контраст между концом прошлого года и текущими значениями показывает: речь идет не о краткосрочном замедлении, а о выходе из фазы перегрева.
2025 год был годом "пенсионки"
В течение прошлого года число сделок в большинстве месяцев росло в годовом выражении, нередко двузначными темпами. Сформировалась высокая база, от которой сейчас идет коррекция.
"Весь 2025 год в Астане в целом выдался очень активным, фоном чему, видимо, были в том числе и активные пенсионные изъятия".Первое кредитное бюро
В 2026 году ситуация изменилась: во всех трех прошедших месяцах фиксируется снижение числа сделок в годовом выражении. Март закрепил этот тренд.
Дополнительный сигнал дает структура спроса. Активность сильнее просела в сегменте однокомнатных квартир. Их доля сократилась до 35% против 38% в феврале и 37,5% год назад.
"Если есть деньги – покупайте квартиру в Астане"
Сейчас рынок дает более выгодные условия для входа, чем год назад: спрос ослаб, вторичный сегмент корректируется, и у покупателей появилось пространство для торга, – считает эксперт рынка недвижимости Эльвира Сагандыкова и советует не откладывать покупку жилья в городе.
При этом специалист подчеркивает: признаков масштабного снижения цен нет, и речь не идет о "дне рынка", а всего лишь о более удобном моменте для сделки.
Снижение количества сделок на 13% по сравнению с прошлым годом означает, что продавцы стали более гибкими. Эксперт дает три совета тем, кто решил воспользоваться моментом.
- Смело запрашивайте скидки, так как объекты стали продаваться дольше.
- Ищите срочные продажи особенно на "вторичке": на фоне общего затишья там охотнее снижают цену.
- Обратите внимание на однокомнатные квартиры.
"Интерес к "однушкам" просел сильнее всего, и в этом сегменте сейчас самая низкая конкуренция среди покупателей. Это дает возможность выбрать лучший вариант без спешки".Эльвира Сагандыкова
Астана в сравнении
В целом в Астане в марте зафиксировано снижение цен на вторичное жилье на 0,9% к предыдущему месяцу. Арендные ставки также сократились на 1,1% м/м. Первичное жилье, напротив, продолжает дорожать: +2,2% м/м.
В абсолютных значениях средняя цена в Астане составляет:
- "первичка" – 731 990 тенге за кв. метр,
- "вторичка" – 731 948 тенге за кв. метр,
- аренда – 5 504 тенге за кв. метр.
Сравните цены на жилье в других крупных городах:
- Алматы: "первичка" – 722 400 тенге за кв.м, "вторичка" – 732 537, аренда – 5 852 тенге;
- Шымкент: 535 036, 460 544 и 4 303 тенге соответственно.
Ранее мы рассказали, в каком районе Алматы выгоднее всего покупать жилье.