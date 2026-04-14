Финансы

Время покупать квартиру в Астане: рынок жилья столицы упал на 13%

Бизнес-центры в Астане, БЦ, новостройки в Астане, высотные дома, жилые дома Астаны, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Астане, ЖК в Астане, Астана, город Астана, виды города Астаны, виды Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 12:50 Фото: pixabay
Активность на рынке жилья в Астане резко снизилась после рекордного 2025 года: сделки падают третий месяц подряд. Означает ли это, что на рынке столичного жилья появилось окно для покупки – выяснял Zakon.kz.

Рынок затих после рекордов

В марте 2026 года в столице зарегистрировано 4,9 тыс. сделок купли-продажи жилья. Показатель на 6% ниже февраля и на 13% уступает уровню марта 2025 года, следует из данных БНС АСПиР РК.

Это минимальное значение с июля 2024 года. Еще несколько месяцев назад динамика была противоположной, – отмечают специалисты Первого кредитного бюро.

В декабре 2025 года в Астане зафиксировано почти 11,7 тыс. сделок купли-продажи жилья – это на 32% больше, чем в ноябре, и на 18% больше, чем в декабре 2024 года.

"Актуальный показатель стал самым низким для любого месяца с начала 2018 года".Первое кредитное бюро

Контраст между концом прошлого года и текущими значениями показывает: речь идет не о краткосрочном замедлении, а о выходе из фазы перегрева.

2025 год был годом "пенсионки"

В течение прошлого года число сделок в большинстве месяцев росло в годовом выражении, нередко двузначными темпами. Сформировалась высокая база, от которой сейчас идет коррекция.

"Весь 2025 год в Астане в целом выдался очень активным, фоном чему, видимо, были в том числе и активные пенсионные изъятия".Первое кредитное бюро

В 2026 году ситуация изменилась: во всех трех прошедших месяцах фиксируется снижение числа сделок в годовом выражении. Март закрепил этот тренд.

Дополнительный сигнал дает структура спроса. Активность сильнее просела в сегменте однокомнатных квартир. Их доля сократилась до 35% против 38% в феврале и 37,5% год назад.

"Если есть деньги – покупайте квартиру в Астане"

Сейчас рынок дает более выгодные условия для входа, чем год назад: спрос ослаб, вторичный сегмент корректируется, и у покупателей появилось пространство для торга, – считает эксперт рынка недвижимости Эльвира Сагандыкова и советует не откладывать покупку жилья в городе.

При этом специалист подчеркивает: признаков масштабного снижения цен нет, и речь не идет о "дне рынка", а всего лишь о более удобном моменте для сделки.

Снижение количества сделок на 13% по сравнению с прошлым годом означает, что продавцы стали более гибкими. Эксперт дает три совета тем, кто решил воспользоваться моментом.

  • Смело запрашивайте скидки, так как объекты стали продаваться дольше.
  • Ищите срочные продажи особенно на "вторичке": на фоне общего затишья там охотнее снижают цену.
  • Обратите внимание на однокомнатные квартиры.
"Интерес к "однушкам" просел сильнее всего, и в этом сегменте сейчас самая низкая конкуренция среди покупателей. Это дает возможность выбрать лучший вариант без спешки".Эльвира Сагандыкова

Астана в сравнении

В целом в Астане в марте зафиксировано снижение цен на вторичное жилье на 0,9% к предыдущему месяцу. Арендные ставки также сократились на 1,1% м/м. Первичное жилье, напротив, продолжает дорожать: +2,2% м/м.

В абсолютных значениях средняя цена в Астане составляет:

  • "первичка" – 731 990 тенге за кв. метр,
  • "вторичка" – 731 948 тенге за кв. метр,
  • аренда – 5 504 тенге за кв. метр.

Сравните цены на жилье в других крупных городах:

  • Алматы: "первичка" – 722 400 тенге за кв.м, "вторичка" – 732 537, аренда – 5 852 тенге;
  • Шымкент: 535 036, 460 544 и 4 303 тенге соответственно.

Ранее мы рассказали, в каком районе Алматы выгоднее всего покупать жилье.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
