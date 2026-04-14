Время покупать квартиру в Астане: рынок жилья столицы упал на 13%

Активность на рынке жилья в Астане резко снизилась после рекордного 2025 года: сделки падают третий месяц подряд. Означает ли это, что на рынке столичного жилья появилось окно для покупки – выяснял Zakon.kz.

Рынок затих после рекордов

В марте 2026 года в столице зарегистрировано 4,9 тыс. сделок купли-продажи жилья. Показатель на 6% ниже февраля и на 13% уступает уровню марта 2025 года, следует из данных БНС АСПиР РК.

Это минимальное значение с июля 2024 года. Еще несколько месяцев назад динамика была противоположной, – отмечают специалисты Первого кредитного бюро.

В декабре 2025 года в Астане зафиксировано почти 11,7 тыс. сделок купли-продажи жилья – это на 32% больше, чем в ноябре, и на 18% больше, чем в декабре 2024 года.

"Актуальный показатель стал самым низким для любого месяца с начала 2018 года". Первое кредитное бюро

Контраст между концом прошлого года и текущими значениями показывает: речь идет не о краткосрочном замедлении, а о выходе из фазы перегрева.

2025 год был годом "пенсионки"

В течение прошлого года число сделок в большинстве месяцев росло в годовом выражении, нередко двузначными темпами. Сформировалась высокая база, от которой сейчас идет коррекция.

"Весь 2025 год в Астане в целом выдался очень активным, фоном чему, видимо, были в том числе и активные пенсионные изъятия". Первое кредитное бюро

В 2026 году ситуация изменилась: во всех трех прошедших месяцах фиксируется снижение числа сделок в годовом выражении. Март закрепил этот тренд.

Дополнительный сигнал дает структура спроса. Активность сильнее просела в сегменте однокомнатных квартир. Их доля сократилась до 35% против 38% в феврале и 37,5% год назад.

"Если есть деньги – покупайте квартиру в Астане"

Сейчас рынок дает более выгодные условия для входа, чем год назад: спрос ослаб, вторичный сегмент корректируется, и у покупателей появилось пространство для торга, – считает эксперт рынка недвижимости Эльвира Сагандыкова и советует не откладывать покупку жилья в городе.

При этом специалист подчеркивает: признаков масштабного снижения цен нет, и речь не идет о "дне рынка", а всего лишь о более удобном моменте для сделки.

Снижение количества сделок на 13% по сравнению с прошлым годом означает, что продавцы стали более гибкими. Эксперт дает три совета тем, кто решил воспользоваться моментом.

Смело запрашивайте скидки, так как объекты стали продаваться дольше.

Ищите срочные продажи особенно на "вторичке": на фоне общего затишья там охотнее снижают цену.

Обратите внимание на однокомнатные квартиры.

"Интерес к "однушкам" просел сильнее всего, и в этом сегменте сейчас самая низкая конкуренция среди покупателей. Это дает возможность выбрать лучший вариант без спешки". Эльвира Сагандыкова

Астана в сравнении

В целом в Астане в марте зафиксировано снижение цен на вторичное жилье на 0,9% к предыдущему месяцу. Арендные ставки также сократились на 1,1% м/м. Первичное жилье, напротив, продолжает дорожать: +2,2% м/м.

В абсолютных значениях средняя цена в Астане составляет:

"первичка" – 731 990 тенге за кв. метр,

"вторичка" – 731 948 тенге за кв. метр,

аренда – 5 504 тенге за кв. метр.

Сравните цены на жилье в других крупных городах:

Алматы: "первичка" – 722 400 тенге за кв.м, "вторичка" – 732 537, аренда – 5 852 тенге;

Шымкент: 535 036, 460 544 и 4 303 тенге соответственно.

