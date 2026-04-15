Доллар снова подешевел на торгах 15 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,08 тенге, снизившись на 2,63 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,32 тенге (+0,03).
Курс китайского юаня на дневных торгах остался на уровне 69,73 тенге (-0,47).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,5-475,6 тенге, евро – по 557-562,6 тенге, рубли – по 6,2-6,31.
Мировые цены на нефть растут 15 апреля.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,81 доллара, составила 95,6 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,27 доллара – до 91,55 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 476,97 тенге, евро – 562,59 тенге, рубля – 6,27 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 апреля, можно здесь.