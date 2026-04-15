Финансы

Доллар снова подешевел на торгах 15 апреля

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 15:42 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,08 тенге, снизившись на 2,63 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,32 тенге (+0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах остался на уровне 69,73 тенге (-0,47).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,5-475,6 тенге, евро – по 557-562,6 тенге, рубли – по 6,2-6,31.

Мировые цены на нефть растут 15 апреля.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,81 доллара, составила 95,6 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,27 доллара – до 91,55 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 476,97 тенге, евро – 562,59 тенге, рубля – 6,27 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 апреля, можно здесь.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
