Доллар снова подешевел на торгах 15 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,08 тенге, снизившись на 2,63 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,32 тенге (+0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах остался на уровне 69,73 тенге (-0,47).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,5-475,6 тенге, евро – по 557-562,6 тенге, рубли – по 6,2-6,31.

Мировые цены на нефть растут 15 апреля.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,81 доллара, составила 95,6 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,27 доллара – до 91,55 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 476,97 тенге, евро – 562,59 тенге, рубля – 6,27 тенге.

