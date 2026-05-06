Стоимость золота побила рекорд за тройскую унцию
Фото: пресс-служба Национального банка РК
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 года на бирже Comex превысила 4 700 долларов за тройскую унцию впервые с 27 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, по данным на 13:50 по казахстанскому времени, стоимость золота росла на 3,14%, до 4 711,9 доллара за тройскую унцию.
К 14:00 цена фьючерса ускорила рост и находилась на уровне 4 720,2 доллара за тройскую унцию (+3,32%).
Ранее мы сообщали, что доллар снова подешевел на торгах 6 мая.
