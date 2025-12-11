Стоимость золота рекордно изменилась за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше 4 300 долларов за тройскую унцию впервые с 21 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Новые данные появились на торговой площадке.

По данным на 21:47 по казахстанскому времени, цена на драгметалл росла на 1,79% и составляла 4 300,4 доллара за тройскую унцию.

К 21:52 стоимость золота ускорила рост до 4 309,4 доллара за унцию (+2%).

