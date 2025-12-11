#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
520.02
608.79
6.57
Финансы

Стоимость золота рекордно изменилась за тройскую унцию

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 00:02 Фото: pexels
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше 4 300 долларов за тройскую унцию впервые с 21 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Новые данные появились на торговой площадке.

По данным на 21:47 по казахстанскому времени, цена на драгметалл росла на 1,79% и составляла 4 300,4 доллара за тройскую унцию.

К 21:52 стоимость золота ускорила рост до 4 309,4 доллара за унцию (+2%).

Ранее стало известно, как поведет себя золото в 2026 году. Также финансисты выяснили, сколько золота на планете осталось добыть. При темпе добычи 2024 года, составлявшем примерно 3661 тонну в год, этих подземных запасов хватило бы менее чем на четыре десятилетия, но есть условия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Стоимость золота еще раз неожиданно изменилась
04:30, 15 октября 2025
Стоимость золота еще раз неожиданно изменилась
Стоимость золота побила исторические показатели
03:59, 07 октября 2025
Стоимость золота побила исторические показатели
Стоимость серебра на бирже побила 13-летний показатель
06:09, 10 июня 2025
Стоимость серебра на бирже побила 13-летний показатель
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: