Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 мая

Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 7 мая 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 463,41 тенге; евро – 546,27 тенге; российский рубль – 6,18 тенге; китайский юань – 68,04 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

460 тенге на покупку, 467 тенге на продажу.

Курс евро:

538,01 тенге на покупку, 548,01 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,95 тенге на покупку, 6,25 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

463,64 тенге на покупку, 465,79 тенге на продажу.

Курс евро:

543,08 тенге на покупку, 548,52 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,99 тенге на покупку, 6,12 тенге на продажу.

Госдолг Казахстана превысил 76,5 млрд долларов: кому и сколько должна страна

Казахстанцы стали заметно больше тратить на питание вне дома. Однако вместе с ростом расходов ускоряются и цены в общепите. Особенно быстро в стране сейчас дорожают столовые.

