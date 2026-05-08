Один из драгметаллов заметно вырос в цене впервые за продолжительное время

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в июле 2026 года на бирже Comex поднялась выше 80 долларов за тройскую унцию впервые с 20 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, по данным на 12:41 по казахстанскому времени, стоимость серебра составляла 80,08 доллара за тройскую унцию (+3,59%).

К 12:51 фьючерс ускорил рост и находился на уровне 80,21 доллара за унцию (+3,76%).

Ранее мы писали, что стоимость золота побила рекорд за тройскую унцию. Также сообщалось, что госдолг Казахстана превысил 76,5 млрд долларов: кому и сколько должна страна.