Квартирный вопрос: сколько стоит жилье в разных городах Казахстана
Фото: freepik
Рынок недвижимости в стране продолжает меняться – цены на жилье растут, но разными темпами. При этом в отдельных городах и вовсе наблюдается снижение цен. Подробнее – в обзоре Zakon.kz.
Согласно данным Бюро нацстатистики, в июне 2025 года средние цены на первичное жилье выросли на 1,07% по сравнению с маем и составили 527 220 тенге, рынок перепродажи квартир (вторичное жилье) – на 0,9%, до 546 730 тенге. В годовом выражении цены выросли на 7,9% и 7,3% соответственно. При этом в разрезе городов динамика была неоднородной.
Фото: Zakon.kz
Лидеры роста на первичном рынке
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья за год наиболее значительно выросли в Атырау и Павлодаре. С июня 2024 по июнь 2025 года квартиры в этих городах подорожали без малого на 30% – до 512 205 и 451 127 тенге соответственно. В тройке лидеров также Семей, где цена поднялась на 23,5%, до 453 834 тенге.
Отметим, что заметно дороже квадратные метры стали в Шымкенте (+19,4%, до 502 636 тенге) и в Алматы (+14,1%, до 647 728 тенге). В Астане изменение было более умеренным (+1,6%, до 593 764 тенге).
Таким образом, самыми дорогими городами по уровню цен на первичном рынке остаются Алматы, Астана и Атырау.
Примечательно, что в нескольких городах первичное жилье стало дешевле. В частности, в Туркестане цены на новые квартиры снизились на 3,4%, до 338 637 тенге. Несущественное снижение также наблюдалось в Уральске (-0,54%, до 286 288 тенге) и в Петропавловске (-0,46%, до 359 794 тенге). Самые низкие цены на первичном рынке сохраняются в Уральске – 286 288 тенге.
Фото: Zakon.kz
Изменения на вторичном рынке
На рынке перепродажи квартир наибольший годовой рост отмечен в Актобе (+18,5%, до 341 844 тенге). На 15,3% подорожало вторичное жилье в Алматы (до 681 923) и на 13,8% в Павлодаре (до 416 787 тенге).
Также в числе городов, где за год заметно выросли цены на "вторичку": Атырау +12,5%, до 482 711 тенге, и Туркестан +11,3%, до 343 058 тенге.
Дешевле стоимость квадратного метра на рынке перепродажи квартир стала в Усть-Каменогорске (-2,5%) и Караганде (-0,5%). Обратим внимание, что в Караганде цены за год практически не изменились как на новое, так и на вторичное жилье.
Примечательно, что цены на квартиры в Астане по сравнению с прошлым годом выросли символически – всего на 0,8%, до 642 702 тенге. Но, несмотря на это, вторичное жилье в столице остается одним из самых дорогих в стране, уступая по дороговизне лишь городу Алматы, где стоимость достигла 681 923 тенге. В других городах Казахстана цена за квадратный метр на вторичном рынке варьируется в пределах 320-483 тыс. тенге.
Ранее мы сообщали, что, по данным Бюро национальной статистики, количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 2,1%.
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