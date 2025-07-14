Квартирный вопрос: сколько стоит жилье в разных городах Казахстана

Изменения на вторичном рынке

На рынке перепродажи квартир наибольший годовой рост отмечен в Актобе (+18,5%, до 341 844 тенге). На 15,3% подорожало вторичное жилье в Алматы (до 681 923) и на 13,8% в Павлодаре (до 416 787 тенге).

Также в числе городов, где за год заметно выросли цены на "вторичку": Атырау +12,5%, до 482 711 тенге, и Туркестан +11,3%, до 343 058 тенге.





Дешевле стоимость квадратного метра на рынке перепродажи квартир стала в Усть-Каменогорске (-2,5%) и Караганде (-0,5%). Обратим внимание, что в Караганде цены за год практически не изменились как на новое, так и на вторичное жилье.





Примечательно, что цены на квартиры в Астане по сравнению с прошлым годом выросли символически – всего на 0,8%, до 642 702 тенге. Но, несмотря на это, вторичное жилье в столице остается одним из самых дорогих в стране, уступая по дороговизне лишь городу Алматы, где стоимость достигла 681 923 тенге. В других городах Казахстана цена за квадратный метр на вторичном рынке варьируется в пределах 320-483 тыс. тенге.





Ранее мы сообщали , что, по данным Бюро национальной статистики, количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 2,1%.



