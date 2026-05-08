Сколько денег нужно положить в банк, чтобы жить на проценты и никогда не работать

Мечта жить только на пассивный доход обычно звучит как красивая фантазия. Н самом деле - это холодный финансовый расчет. Чтобы отказаться от работы и жить на проценты, нужен капитал, перекрывающий повседневные расходы. Сколько денег для этого потребуется в Казахстане, разбирался Zakon.kz.

Считаем "финансовую пенсию"

Отправной точкой можно считать среднюю зарплату в Казахстане. По данным Бюро национальной статистики, на начало 2026 года среднемесячная номинальная зарплата достигла 473 158 тенге.

Если человек хочет получать такой доход ежемесячно только за счет банковского вклада, то расчет выглядит достаточно просто.

При ставке депозита около 15% годовых потребуется капитал примерно в 38 млн тенге.

Математика выглядит так:

473 158 тенге в месяц – это около 5,68 млн тенге в год;

при доходности 15% годовых капитал должен составлять около 37,8 млн тенге.

И это только базовый порог. Он не учитывает инфляцию, налоги, возможное снижение ставок и рост расходов.

Что произойдет, если ставки снизятся?

Главная проблема жизни на депозитный доход заключается в том, что высокие ставки не вечны.

Несколько месяцев назад в макроэкономическом опросе Нацбанка аналитики ожидали сохранения базовой ставки на уровне 16% к концу 2026 года. Однако уже на 2027 год медианный прогноз был снижен до 12,5%, а на 2028 год – до 10%. Именно здесь все становится значительно жестче.

Если рыночные ставки по депозитам опустятся:

до 12,5% годовых – для дохода на уровне средней зарплаты потребуется уже около 45,5 млн тенге;

до 10% годовых – сумма вырастет почти до 57 млн тенге.

Фактически снижение ставок на несколько процентов увеличивает необходимый капитал почти на 20 млн тенге.

При этом проблема не ограничивается только процентами. Инфляция постепенно снижает покупательную способность дохода, – объясняет финансист Арсен Темирбаев.

"Жить, снимая проценты – опасная иллюзия. Если человек полностью тратит все проценты и не увеличивает тело вклада, то его пассивный доход начнет отставать от роста цен". Арсен Темирбаев

То есть, без реинвестирования части прибыли капитал постепенно обесценивается.

Депозит – это не только процент

Многие вкладчики смотрят только на размер ставки, хотя на практике важны и другие параметры.

Например:

возможность пополнения;

частичное снятие;

капитализация процентов;

срок вклада;

лимиты гарантирования депозитов.

Если депозит нельзя частично снимать без потери процентов, то в случае форс-мажора деньги фактически оказываются "запертыми".

Поэтому финансист советует использовать так называемую депозитную лестницу. Суть метода в том, что капитал дробится на несколько вкладов с разными сроками.

Например:

часть денег размещается на 3 месяца;

часть – на полгода;

часть – на год.

Такой подход дает одновременно и ликвидность, и возможность фиксировать более высокие ставки.

Почему хранить все деньги только в тенге опасно

Еще одна проблема пассивного дохода – валютный риск. Если все накопления находятся только в тенге, человек становится полностью зависим от курса национальной валюты и внутренней инфляции. Именно поэтому эксперт рекомендует диверсифицировать капитал.

Часть средств лучше держать:

в тенговых депозитах;

в долларовых активах;

в облигациях;

в акциях;

в других инструментах.

Особенно популярными в Казахстане в последние годы стали долларовые облигации отечественных компаний. Сейчас на рынке можно найти бумаги с доходностью около 8–9% годовых в валюте.

На фоне американских депозитов это вроде бы выглядит заметно привлекательнее. Однако здесь выше и риск. В отличие от банковского вклада, стоимость облигаций может колебаться, а финансовое состояние эмитента – ухудшаться.

Кроме того, фондовый рынок США периодически показывает доходность значительно выше депозитной. Например, индекс S&P 500, который считается главным индикатором американского фондового рынка, за последние годы часто показывал доходность выше банковских депозитов.

Средняя годовая доходность индекса за 5 лет составила около 14,4%, а за 10 лет – около 14,8% с учетом реинвестирования дивидендов. При этом рынок остается волатильным: отдельные годы могут приносить как рост выше 20%, так и серьезные падения.

Поэтому многие инвесторы комбинируют консервативные инструменты с покупкой акций или ETF.

Например, одна из популярных моделей распределения капитала выглядит так:

50–60% – тенговые депозиты и инструменты с фиксированным доходом;

20–30% – долларовые облигации;

10–20% – акции и ETF.

"Такая структура не гарантирует прибыль, но снижает риск полной зависимости от одной валюты или одного инструмента". Арсен Темирбаев

Можно ли реально жить только на проценты?

Теоретически – да. Практически – это намного сложнее, чем кажется. Во-первых, необходим очень крупный стартовый капитал.

Во-вторых, человек постоянно сталкивается с тремя угрозами:

инфляцией;

снижением ставок;

валютными колебаниями.

Кроме того, расходы со временем почти всегда растут. Особенно после 40–50 лет, когда увеличиваются траты на здоровье, детей и недвижимость.

Поэтому многие финансисты считают более реалистичным сценарий, при котором человек частично живет на пассивный доход, а часть денег продолжает зарабатывать через бизнес, инвестиции или работу.

