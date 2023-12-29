От скромности до шика: сколько денег тратят казахстанцы на украшение домов к Новому году

Впереди новогодние праздники и Рождество. Для одних это самое затратное время, другие предпочитают бюджетный вариант. Zakon.kz решил поинтересоваться у жителей Казахстана, сколько же денег они тратят, украшая свой дом к Новому году.

Новогодние праздники – это всегда повод для радости. "С Новым годом! С новым счастьем!" – говорим мы, вселяя в души своих близких и знакомых частичку радужных надежд и праздничное настроение. А для того чтобы создать праздник, необязательно перестраивать и перекрашивать свой дом. Можно просто создать уютную атмосферу тепла и веселья. Впрочем, как выяснилось, жители нашей большой страны каждый по-своему готов был украсить дом, чтобы порадовать себя и своих родных.

Жители Астаны в ожидании новогоднего чуда живут надеждой

Как показал наш небольшой опрос, в целом астанчане предпочитают не шиковать и весьма скромны в своих предпочтениях.

"Я точно не знаю, сколько мы потратили. Купили новогоднюю елку за 20 тысяч тенге с гирляндами. Позвали Деда Мороза, чтобы устроить праздник детям. Наверное, в общей сложности около 50 тысяч тенге потратили на все. Но если говорить об ожидании новогоднего чуда, то для меня самое главное, что в нашей стране мирная ситуация. Для меня это самое важное. А все остальное в наших руках. В хорошем смысле этого слова", – Юрий Ли, мажилисмен.

В свою очередь мажилисмен Ерлан Саиров считает, что за последние годы украшения в их домах становится все скромнее и скромнее, тем не менее, говорит он, праздник все равно ощущается.

"На украшения дома я, можно сказать, ничего не потратил. Нового ничего не покупал. Раньше мы большие елки ставили, сейчас просто символически какие-то маленькие гирлянды и игрушки. Во-первых, это связано, наверное, с взрослением себя и детей. Во-вторых, все-таки огромное значение Нового года, каким оно было ранее, сейчас девальвируется. Все-таки биологический Новый год – это 22 марта, когда идет равноденствие дней и ночей. Тем не менее, новогодний праздник ощущается. Но уже ощущается не монопольно, как раньше, а как одна часть всего культурного разнообразия нашей земли", – Ерлан Саиров.

Телеведущая Майя Бекбаева также предпочитает не тратить деньги на новые украшения и считает главным мир и спокойствие в праздничные выходные.

"Два года назад мы купили елку и украшения, аккуратно храним в коробках и ничего не докупали в этом году. На подарки ушло около 200 тыс. тенге. Что касается чудес, то было бы чудесно, если бы страна провела праздники без происшествий и ЧП. Поздравляю всех и желаю беречь себя и других, желаю здоровья и благополучия каждой семье!" – сказала Майя Бекбаева.

Надеждами на хорошее живет и актриса, телеведущая Айгуль Мукей.

"Все волшебство и сказка у меня связаны с детьми, потому что у меня они маленькие. Родители скидываются на подарки, на организацию праздника в садике. А квартиру я начинаю украшать к 10 числам декабря. В этом году я ничего практически не потратила на украшение жилья. В основном использую то, что уже есть у меня, прошлогоднее. Но при этом каждый год я докупаю по одной – две игрушки – это символы этого года. В прошлом году купила трех разных кроликов, а в этом году – дракончиков и улитку", – Айгуль Мукей.

Она рассказывает, что и к подаркам у нее особое отношение. Но, несмотря на то, что в этом году все стало на порядок дороже, можно успешно пользоваться акциями и бонусами.

"Упаковываю подарки сама, это бывает дешевле, и что важнее, душевнее. И затем развожу их. Но в этом году у меня не было возможности развозить подарки, поэтому я когда встречаюсь с друзьями, тогда им и дарю подарки. Главное ведь – внимание. Но мне в этом году подарили очень дорогой подарок – огромную корзину с конфетами, виски и фруктами. Было очень приятно. Она стоит около 300 тысяч тенге, наверное", – Айгуль Мукей.

Она также отмечает, что следует советам нумерологов, которые рекомендуют в год Дракона всем внимательно следить за своим здоровьем.

Алматинцы: главное, чтобы праздник "сиял"

Жительница Алматинской области Елена Каирова рассказала, что общая сумма, потраченная на новогодний декор, в общей суммесоставила около 500-600 тысяч тенге, однако украшения были куплены не единовременно, а скопились за несколько лет.

"Например, большая и пушистая елка нам обошлась в 250 тысяч тенге. Различные новогодние статуэтки, большие игрушки, искусственные еловые ветви – около 20-30 тысяч тенге за один предмет. Мы живем в частном доме, поэтому отдельно приобретали уличные декорации и гирлянды. Но их мы покупали несколько лет назад", – поделилась Елена Каирова.

Бюджет на новогодние украшения у жителей мегаполиса Салтанат Абылкановой и Евгения Ежелева более скромный. На небольшую елку, елочные игрушки, мишуру, различные подвески и гирлянды женщина потратила чуть больше 30 тысяч тенге.

"Практически все мы закупали в магазинах низких цен. Елку купили в ближайшем супермаркете, менее чем за 10 тысяч тенге. Коробка игрушек – от 1 до 2,5 тысячи тенге. Декорации, подвески купили примерно по 500-1000 тенге за штуку", – говорит Салтанат Абылканова.

На мишуру, подсвечники и свечи, а также праздничный текстиль (полотенца, прихватки) ушло менее 10 тысяч тенге.

Евгений рассказывает, что лишь недавно переехал в Алматы, и поэтому их молодая семья еще не обжилась и не имеет старых игрушек. Хотя новогодние праздники они решили провести скромно, но весело.

"Мы не стали тратить много денге на украшения. Бюджет не позволяет. Купил елку по акции – 6500 тенге. Она небольшая, около метра высотой. Еще около 6 тысяч тенге ушло на украшения – гирлянды и игрушки. Главное, чтобы праздник "сиял", – говорит Евгений Ежелев.

Но поскольку молодые люди любят природу, то вместе с друзьями, большой компанией в новогодние выходные решили поехать в горы, покататься на лыжах и санках и повеселиться.

Шымкент: верхний порог варьируется в зависимости от экономического благосостояния семьи

От 10 до 100 тысяч тенге готовы потратить шымкентцы на новогодние игрушки, украшения, подарки детям и праздничный стол. Даже несмотря на то, что за три дня до Нового года погода порадовала жителей мегаполиса теплом: на сирени набухли почки, а на даче – свежая зеленая трава. Какое уж тут новогоднее настроение?!

Но все же праздник есть праздник, и люди бегут на рынки и в магазины отдать свои "кровные" за возможность увидеть счастливые детские глаза, ошалевшие от полученных подарков, посидеть за праздничным столом с родными и близкими, загадать желания и услышать пожелания к году грядущему.

"Игрушек на рыночных прилавках – глаза разбегаются. Есть все, что пожелаешь. От традиционных разноцветных стеклянных шаров до симпатичного и совсем не страшного символа нового года Дракона, обвившего земной шар. А цены – дыхание перехватывает. Стеклянные, сверкающие радужными цветами, шары – по 5000 тенге штука. Дракон на шаре размером в пару десятков сантиметров – 9000 тенге", – Наталья Кожанова.

Женщина рассказала, что от покупки новых елочных игрушек в этом году она все-таки отказалась – достаточно тех, что остались от прошлых празднеств. Да и "сладкие" подарки детям делать не стали – достаточно подарков будет в школе и детском саду. А вот на подарки внукам женщина не поскупилась. Трем внукам подарки обошлись в 20 тысяч тенге. А вот новогодний стол потребовал значительных финансовых вливаний.

Правда, как говорит женщина, это во многом зависит от праздничного меню. В Натальиной семье отказались от идеи готовить запеченую красную рыбу, а вот мясо в хлебе будет едва ли не главным блюдом новогоднего стола. Еще салаты, фрукты, шампанское – итого набежало на 30-35 тысяч тенге.

Молодежь более требовательна к новогодним украшениям и потому ее не останавливает достаточно высокая цена елочных игрушек. Елена Светлова, тридцати лет, потратила на украшения елки около 60 тысяч тенге, объясняя тем, что пока возможность есть купить красивые игрушки, надо покупать. Племяннице-подростку, по словам Елены, трудно угодить, поэтому, говорит девушка, было принято решение просто вручить ей 10 тысяч тенге, а там девочка сама возьмет то, что ей по вкусу.

А вот украшения на елку заняли самое последнее место в расставленных приоритетах. Новые игрушки – на 3 тысячи, дождик и мишура – на тысячу тенге, петарды – на 2 тысячи. Решено остаться верными старым и проверенным временем игрушкам. Тем более что бережное отношение к ним помогло сохранить елочные украшения еще с советских времен. Праздничный стол для Евгении стал основной статьей новогодних расходов. На его обустройство пошло около 13 тысяч тенге, и это лишь благодаря тому, что основные продукты покупались заранее.

Новогодние приготовления идут полным ходом и в семье Ирины Чупаковой. Под одной крышей ее дома живут сразу две семьи: она с мужем и ее старший сын со снохой и двумя детьми. А еще есть дети сестры, внуки, мама. А значит, и расходов надо будет нести больше. Обойти подарками никого нельзя – семейная дипломатия. Но и угодить всем сложнее. Благо выручает открытый недавно сетевой российский магазин. В нем, по словам женщины, и цены "божеские", и выбор большой.

Ирина купила шесть уже готовых и упакованных подарков от российского ритейлера – шоколадные конфеты в коробках по 1050 тенге. Украшения на елку – симпатичные фигурки животных и сказочных героев обошлись в 7 тысяч тенге. Мишура осталась с прошлого года, да и в семье не очень ее жалуют – тренд ушел. Гостей на Новый год к Ирине по традиции приходит много и потому на столе будут казан – кебаб, холодец (только мяса закуплено на 12 тысяч), традиционные салаты: оливье, сельдь под шубой, "мужской каприз", а это еще около 10 тысяч тенге на все компоненты. Ну и, для услады желудка, будут закуплены еще 30 палочек "сырого" шашлыка по 400 тенге за шампур.

Жители Актау предпочитают встретить Новый год дешево и сердито

"Елку мы в этом году не покупали, так как она у нас есть – мы ее купили несколько лет назад. Докупили только мишуры на 2 тысячи. Игрушки на елку купили на рынке – вышло примерно на 5 тысяч, а на недавней ярмарке актауских мастериц я купила две игрушки ручной работы – каждая по 7 тыс. тенге. Всего вышло 21 тыс. тенге. Но пришлось хорошо потратиться на костюмы для детских утренников. Платье для дочери вышло на 15 тысяч тенге, а сыну костюм Петрушки – 9 тысяч тенге", – подсчитала Наталья Шеменева, жительница г.Актау

Мать четырех детей Айсулу Корабаева рассказала, что елку в их семье не ставят, потому что дома две кошки. Поэтому каждый год она покупает еловые или сосновые ветки, украшая ими стены и двери.

"Пока я не покупала их, но видела, что уже продают. Цены разные – от 3 до 8 тысяч. Ближе к Новому году куплю. Мишура, гирлянды на два окна обошлись в 10 тысяч тенге. Также на 3 тысячи купила трафарет с изображением дракона и краски, будем по традиции рисовать с детьми на стеклах", – рассказала Айсулу Корабаева, жительница Актау.

Тимур Исатаев рассказал, что не любит искусственные елки, с детства он привык к живым деревьям. Поэтому детям он всегда приносит домой живую елку.

"В этом году на ярмарке купил двухметровую за 25 тысяч тенге, игрушки и мишуру – за 8 тысяч тенге, гирлянды на елку и для украшения дома жена заказала в интернете – за 7 тысяч тенге. В этом году будем приглашать Деда Мороза, это обойдется в 10 тысяч тенге", – делится Тимур Исатаев.

Вместе с приглашением сказочного героя праздничная домашняя атмосфера обойдется жителю Актау в 50 тыс. тенге.

Свои дома карагандинцы украшают светящимися гирляндами и колокольчиками

"В этом году в декабре мы переехали в новый большой дом. Места у нас много, поэтому поставили большую елку. Ее купили за 70 тысяч тенге. Потом еще игрушки, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, гирлянды и мишура. Дети выбирали самое красочное. И получилось, что потратили много – около 150 тысяч. Еще и потому, что дочери выбрали себе свитеры с оленями, каждый по 12 000 тенге. А еще надо и стол накрыть", – говорит Айжан Сетеева, жительница Караганды.

Жительница Караганды Валерия Коломеева отметила, что старается покупать качественные фурнитуру, чтобы много лет потом использовать.

"В этом году потратила уже 30 тыс. тенге. Накупила разные колокольчики, ветки, огоньки, гирлянды. Но это все пригодится и на следующий год", – поделилась она.

И если люди среднего возраста все-таки выделяют часть бюджета на покупку новых праздничных аксессуаров, то старшее поколение предпочитает использовать старые запасы. Карагандинке Марии Степановне 85 лет. Уже поставила у себя дома елку, почти свою ровесницу. Достала старые игрушки. Часть раздала внукам и правнукам, другую оставила себе. Рассказывает, что таким образом хранит воспоминания о хорошем времени. Для нее, пережившей блокаду Ленинграда, воспитанницы детского дома, до сих пор важно беречь вещи.

"В 85 лет уже не очень-то хочется новое брать. Не трачу особо. Но у меня есть елка красивая, украсила дом все равно. Есть старые игрушки, но я уже почти все подарила своим внукам и правнукам. А себе оставила блестящую старую елочку. Без нее не могу. Я лучше стол вкусный накрою, гости придут", – Мария Степановна, жительница Караганды.

Костанай: от хенд-мейда за 3200 тенге до 100 000 тенге

Жительница Костаная Анна Иванова в 2023 году не стала тратить много денег на покупку магазинных украшений. Она с детьми решила сделать больше интересных композиций, елочных украшений своими руками. А идей в интернете масса.

"В этот раз мы решили подойти к оформлению дома творчески и изготовить игрушки для елки своими руками. Например, для фигурок ангелочков использовали ватные диски, остатки ниток для вязания и кусочки оставшейся фольги. Купили только стержни для клеевого пистолета, потратив 800 тенге за набор из 10 штук. В общем, включили фантазию и сделали много украшений из подручного материала", – рассказала Анна.

Самыми существенными, по словам женщины, были затраты в 2400 тенге на изготовление праздничных декораций со свечами и новогодней атрибутикой. В эту сумму вошли набор из четырех свечей за 1200 тенге, еще по 600 тенге ушло на искусственные еловые веточки с шишками и ягодами и на набор из шести шаров.

"В итоге потратили только 3200 тенге. А сколько эмоций и радости от совместного изготовления игрушек и украшений с детьми получили", – говорит Анна Иванова.

А вот молодая семья Дмитрия Боянчука в этот раз вложила в украшения и новогоднюю атрибутику около 90 тыс. тенге.

"В этом году мы купили собственный дом, переехали, как говорится, с двумя чемоданами, поэтому ни елки, ни игрушек у нас не было. Пришлось все покупать, но зато вложились один раз, а хватит на несколько лет. Хотелось, чтобы дети почувствовали праздник. Заказали искусственную ель за 30 тыс. тенге, игрушки и мишура вышли еще примерно на 20 тыс. тенге. А вот гирлянд купили много, ими украсили не только елку, но и почти каждую комнату. Большую иллюминацию разместили на фасаде дома. На гирлянды ушло около 30 тыс. тенге", – пояснил Дмитрий Боянчук.

По подсчетам костанайца, еще около 10 тыс. потратили на фигуру Деда Мороза, которого установили под елкой, и другую новогоднюю атрибутику.

Как кызылординцы украшают свои дома: елка – новая, игрушки – старые

Житель Кызылорды Рустам Садакбаев елочные игрушки и украшения к Новому году покупал на местном рынке несколько дней назад. Цены на них, по его словам, как и в 2022 году. Пушистую, зеленую елку с шишками и имитацией снега можно купить за 15 тысяч тенге. Самая дешевая елка высотой 100 см на рынке стоит 12 тысяч тенге. Он выбрал самую простую – высотой 1 метр за 12 тысяч тенге. К ней купил еще пластмассовые фигурки Деда Мороза и Снегурочки за 3000 тенге, два набора новогодних игрушек по 1500 и 3000 тенге, а также красную звезду на макушку за 4000 тенге. На 5-метровую гирлянду он потратил 5000 тенге, а на мишуру, серебристый дождь и снежинки – 3000 тенге.

"Всего я потратил чуть больше 31 тысячи тенге, но полностью сменить украшения мне не удалось. Тогда бы у меня было потрачено больше 50 тысяч тенге. Мы почти все использовали старые, которые купили много лет назад. То, что я докупил, хватило обновить только нашу новую елку", – рассказал Рустам.

Наталья Черней на Новый год подготовилась заранее – заказала гелевую елку высотой 160 см и украшения к ней на одном из популярных сайтов. Покупка обошлась в 57 тысяч тенге.

Как рассказывает женщина, такие красавицы в супермаркетах города стоят в два раза дороже. И хотя на рынке можно было купить подешевле, все же хотелось качественную вещь. К новой она заказала и стеклянные игрушки с мишурой на 10 тысяч тенге. Отдельно купила еще 6 пластиковых шаров в наборе за 2000 тенге. Остальные украшения – салюты, рождественский венок на двери, снежинки, гирлянды и новогодние подарки для 5 членов семьи обошлись ей в 35 тысяч тенге.

"Потратила на украшения 104 тысячи тенге. Это не считая затрат на новогодний стол. Здесь у меня сумма будет побольше", – поделилась Наталья.

Уральцы стараются делать выбор в пользу искусственных елок

Приобретая искусственную елку, люди свой выбор поясняют тем, что ежегодные траты на покупку живого дерева с каждым годом все ощутимее бьют их по карману.

"Если еще в 2020 году в Уральске небольшую сосенку высотой 1,5-2 метра можно было купить за 2 тысячи тенге, то в 2023 году их цена составляет 6-7 тысяч тенге. Я не готова каждый год отдавать такие деньги, поэтому решила купить искусственную елку", – поделилась жительница города Арай Махмуд.

Люди делятся, что на онлайн-площадках искусственные елки стоят на 50-200% дешевле, чем на рынках города. Так, если за пушистую красавицу из поливинилхлорида в Уральске высотой свыше 2 метров продавцы просят 30-40 тысяч тенге, то уже через интернет ее заказать за 13-22 тысячи тенге.

Кстати, самая дорогая пушистая искусственная ель высотой 2,4 метра стоит в Уральске 200 тысяч тенге.

Еще один тренд этого нового года – люди при подготовке к новогодним праздникам стараются приобрести и новогодние украшения – гирлянды и игрушки по акции, через группы "Совместные закупки" и интернет–магазины. Там их можно купить на 30–50% дешевле, чем в торговых точках города.

Отметим, что самый дешевый набор игрушек из 4 штук на рынках Уральска стоит 600 тенге. Самый дорогой, из 4 шт. больших шаров – 5000 тенге.

Бюджетный вариант, который выбирают уральцы, которым важно и нужно, чтобы в их доме на Новый год пахло свежей хвоей – это покупка настоящей сосны плюс обновление гирлянды через онлайн–площадки и скромный набор игрушек с центрального рынка города.

По бюджету это выглядит так:

живая сосна высотой 2,2 метра – 6500 тенге;

гирлянда 100 м из интернет–магазина – 8500 тенге;

игрушки – 0 тенге (прошлогодние);

Итого – 15 000 тенге.

В завершении нашего обзора стоит отметить, что на самом деле совершенно неважно, сколько средств уходит на создание сказочной и теплой атмосферы в доме. Ведь ничто не виляет так сильно на празднование Нового года, как прекрасное настроение, душевная теплота и уют. А чудеса, как сказал один из казахстанцев, мы творим своими руками.