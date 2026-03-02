Сколько денег надо студенту в Казахстане на месяц: разбор расходов

Будущие студенты и их родители часто задаются вопросом: сколько денег потребуется на месяц для комфортной жизни во время учебы. Заранее просчитанный бюджет помогает избежать лишних расходов и неприятных сюрпризов. Zakon.kz подсчитал основные траты.

Совсем скоро у выпускников школ начнется активная подготовка к поступлению в вузы и колледжи. Быть студентом в крупном городе – испытание не только интеллектуальное, но и финансовое. Чтобы не разориться, необходимо четко понимать потребности. Они включают в себя пять наиболее важных пунктов: жилье, питание, транспорт, медуслуги, и куда уж без них, – развлечения. Разберем все по порядку.

Жилье

Самая крупная статья расходов, особенно для приезжих. Стоимость проживания в общежитиях университетов Алматы в 2025-2026 учебном году варьируется от 20 до 60 тысяч тенге в месяц. Цена зависит от комфортности общежития, количества человек в комнате и типа жилья (собственное общежитие вуза или арендованное).

По данным популярного сайта недвижимости, ежемесячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в спальном районе Алматы начинается от 150 тысяч тенге. Комнату в приватизированном общежитии можно найти по цене до 100 тысяч в месяц. За небольшую "двушку" недалеко от центра просят от 250 до 300 тысяч. Отметим, что коммуналка в жилых комплексах дороже, чем в обычных "панельках". В "панельках" дешевле, потому что нет расходов на шлагбаум, охрану, консьержа и других. К тому же в ЖК площадь помещений больше, нежели в старых домах.

Лайфхак: многие студенты снимают квартиры небольшой группой: от двух до четырех человек. Тогда обходится гораздо дешевле. При этом кухню, ванную и туалет придется делить.

Питание

Опытные хозяйки говорят: если готовить дома, то в месяц на продукты для одного человека уходит в среднем 70 тысяч тенге. Питание в столовых и кафе эту сумму удвоит – и то, если не шиковать. Все зависит от рациона и количества приемов пищи. Но экономить на качестве блюд и недоедать ради экономии – вредно для здоровья.

Транспорт

Проезд в общественном транспорте Алматы для студента стоит 60 тенге. В две стороны – 120. Умножаем эту сумму на 24 учебных дня – выходит 5 760 тенге. Поездка на такси утром в час пик – в среднем три тысячи. Если ежедневно ездить в университет с таксистом, а из универа домой возвращаться на автобусе, троллейбусе или метро, то транспортные расходы составят примерно 75 тысяч. Экономно поступает тот, кто добирается пешком и, таким образом, занимается физкультурой. Те, у кого есть автомобиль, отдают за топливо в месяц порядка 40 тысяч.

Медуслуги

Для поступления в вуз (а в некоторых учебных заведениях ежегодно) требуется медицинская справка 075/у – официальное заключение врачей о состоянии здоровья учащегося. В частных медцентрах этот документ можно получить за 6 500 тенге, а с флюорографией, которая тоже обязательна, стоимость услуги достигает 8 000. В поликлинике по месту прописки – бесплатно, но придется постоять в очередях.

Развлечения

Походы в кино, кафе, кофейни обойдутся минимум в 50 тысяч в месяц, если ходить раз в неделю. Намного дороже – посещать ночные клубы, бары, боулинги и тому подобные развлекательные заведения.

Фото: freepik

Прочие расходы

На канцелярские принадлежности и учебные пособия в месяц будет уходить около 10 000 тенге. Приблизительно такая же сумма – на интернет и мобильную связь. 15 тысяч закладываем на средства личной гигиены, пять – на гель или порошок для стирки. Еще пять тысяч – на стрижку. Девушки раскошеливаются и на прочие услуги салонов красоты. Кроме того, необходимо продумывать бюджет на сезонную обувь и одежду. Одеться к зиме будет стоить по меньшей мере 100 тысяч тенге. Бывают и непредвиденные траты: сломался смартфон или ноутбук – вынь да положь за новый хотя бы 200 тысяч.

20-летняя студентка из Шымкента Мерей Абсадыкова учится в Алматы на бухгалтера. Девушка уже на втором курсе. Она посчитала все расходы и теперь точно знает, сколько тратит ежемесячно. Свою норму старается не превышать, но это, признается, очень сложно.

"Мы с подружкой снимаем квартиру за 220 тысяч – в 40 минутах езды от вуза. В ту сумму входит коммуналка. Ездим и туда, и обратно на автобусе. Такси заказываем пару раз в месяц – где-то 5 – 7 тысяч выходит. Плюс проезд на общественном транспорте. Еду готовим сами, по очереди, покупаем продукты вместе, каждая из нас отдает по 30 тысяч. Основные медсправки и снимки обходятся где-то в 10 тысяч. Стараюсь брать в частных медцентрах, потому что в обычных поликлиниках постоянно километровые очереди. По клубам не хожу, но в кофейнях бываю пару раз в неделю – на это в месяц тысяч 40. Если честно, сколько бы я не планировала, всегда нарушаю свой лимит. То сумочку новую куплю, то туфли захочется обновить, то браслетик, то колечко. Удержаться от соблазнов не всегда получается. А когда болеешь, много денег улетает на лекарства. Пытаюсь обеспечивать себя сама, подрабатываю кассиром в супермаркете. Но на все нужды не хватает. Спасибо родителям, что помогают материально. Даже при том, что учусь на гранте, в общей сложности за месяц трачу минимум 350 тысяч тенге", – рассказала Мерей.

Как видим, чтобы иногороднему студенту жить в Алматы, надо иметь на счету каждый месяц порядка 350 тысяч. Гораздо меньше тратят местные, за счет проживания у себя дома. Отличникам немного поможет стипендия, но основную часть денег придется искать самостоятельно.

Многие вынуждены совмещать работу с учебой, что зачастую отражается на качестве полученных знаний. Значимую роль играет способность студента находить подработку, адаптироваться к условиям и оптимизировать расходы. Эксперты рекомендуют заранее продумать всевозможные траты, разделить их по статьям и стараться не покупать ничего лишнего. При планировании финансов занижать возможные траты – недальновидная тактика. Лучше посчитать с запасом, чтобы потом не брать в долг.