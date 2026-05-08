Финансы

К концу 2026 года Казахстан обгонит все страны СНГ, Кавказа и Центральной Азии по ВВП

По прогнозу Международного валютного фонда, в 2027 году Казахстан может выйти на 1 место среди стран СНГ, Кавказа и Центральной Азии по ВВП на душу населения. На фоне быстрого роста экономики объем ВВП на одного жителя в стране может превысить 18,5 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Позади Россия и Китай

По данным Бюро национальной статистики, по итогам 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,5%. Общий объем ВВП страны достиг 159,6 трлн тенге, или около 305,9 млрд долларов по среднегодовому курсу Нацбанка.

Одновременно растет и объем экономики в расчете на одного жителя. По оценке МВФ, по итогам 2025 года ВВП на душу населения в Казахстане уже превысил 15 тыс. долларов.

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, в 2026 году ВВП на душу населения Казахстана составит 17,5 тыс. долларов, а в 2027 году вырастет до 18,55 тыс. долларов.

В прошлом году Казахстан уже обошел Россию и Китай по этому показателю, в следующем году достижение закреплено.

По оценке фонда ВВП на душу населения составит:

  • в России – 17,71 тыс. долларов;
  • в Китае – 14,87 тыс. долларов;
  • в Казахстане – 18,55 тыс. долларов.
Что будет дальше?

МВФ ожидает, что рост продолжится и в последующие годы. Прогноз по РК:

  • 2028 год – 19,54 тыс.;
  • 2029 год – 20,69 тыс.;
  • 2030 год – 21,87 тыс.;
  • 2031 год – 23,17 тыс. долларов на человека.

За 5 лет рост может составить около 32,4%.

На этом фоне прогнозы по другим странам региона выглядят значительно скромнее.

Например:

  • Узбекистан к 2031 году – 7,06 тыс. долларов;
  • Кыргызстан – 3,97 тыс.;
  • Таджикистан – 2,43 тыс. долларов на человека.
  • Россия, по прогнозу МВФ, в 2031 году будет находиться на уровне 18,48 тыс. долларов.

Почему важен этот показатель

ВВП на душу населения считается одним из главных ориентиров для международных сравнений экономики.

Этот показатель не отражает напрямую доход каждого жителя страны, однако показывает общий масштаб экономики относительно численности населения.

Чем выше ВВП на душу населения, тем обычно выше:

  • объем экономики;
  • уровень потребления;
  • инвестиционная привлекательность;
  • возможности государства для расходов и развития инфраструктуры.

Сейчас Казахстан уже входит в число крупнейших экономик постсоветского пространства, а новый прогноз МВФ показывает дальнейшее укрепление его позиций в регионе.

Как Казахстан выглядит на фоне мира

По мировым меркам ВВП на душу населения Казахстана значительно выше большинства развивающихся экономик.

Например, Казахстан опережает:

  • Бразилию – 12,31 тыс.;
  • Индию – 2,81 тыс.;
  • Индонезию – 5,36 тыс.;
  • Египет – 3,9 тыс.;
  • Нигерию – 1,56 тыс. долларов на человека.

При этом Казахстан уже находится рядом с некоторыми более крупными экономиками:

  • Турция – 19,02 тыс. долларов;
  • Малайзия – 15,09 тыс.;
  • Мексика – 15,78 тыс.

Однако до уровня наиболее богатых стран еще далеко:

  • Южная Корея – 37,41 тыс. долларов;
  • Германия – 65,3 тыс.;
  • США – 94,43 тыс.

Ранее успехи РК прокомментировал российский миллиардер Олег Дерипаска. Он перечислил основные составляющие экономического успеха нашей страны: защита прав собственности; привлечение иностранных инвесторов; верховенство закона и борьба с коррупцией и сокращение доли госсектора.

