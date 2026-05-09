Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 мая

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 9 мая 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 461,26 тенге; евро – 542,58 тенге; российский рубль – 6,18 тенге; китайский юань – 67,82 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 460 тенге на покупку, 467 тенге на продажу. Курс евро: 538 тенге на покупку, 548 тенге на продажу. Курс рубля: 5,99 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 463,66 тенге на покупку, 465,93 тенге на продажу. Курс евро: 542,81 тенге на покупку, 548,08 тенге на продажу. Курс рубля: 6,03 тенге на покупку, 6,16 тенге на продажу. Материал по теме К концу 2026 года Казахстан обгонит все страны СНГ, Кавказа и Центральной Азии по ВВП Покупать золото сейчас или ждать: почему металл резко подешевел в Казахстане – читайте по ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: