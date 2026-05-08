Финансы

Покупать золото сейчас или ждать: почему металл резко подешевел в Казахстане

Фото: freepik
После нескольких месяцев бурного роста золото в Казахстане внезапно пошло вниз. Еще в начале марта стоимость грамма доходила почти до 84 тыс. тенге, а сейчас опустилась до 70,5 тыс. тенге. Для рынка драгоценных металлов это достаточно ощутимое движение, сообщает Zakon.kz.

На фоне падения цен на драгметалл у многих возникает вопрос: это хорошая возможность для покупки или сигнал, что золото было перегрето и снижение только начинается?

Почему золото так резко дешевеет?

Казахстанский рынок золота почти полностью зависит от мировой цены на металл. Поэтому любые колебания на международных биржах быстро отражаются и на стоимости золота в тенге.

Сейчас мировые цены также заметно снизились. Если в конце февраля унция золота (31,1 грамма) торговалась около 5190 долларов, то сегодня – примерно по 4735 долларов (внебиржевой рынок OTC, ориентир – лондонский рынок LBMA).

При этом золото остается одним из самых нервных активов в мире. На его стоимость одновременно влияют:

  • геополитические конфликты;
  • индекс доллара;
  • ожидания по ставкам ФРС США;
  • инфляция;
  • нефтяной рынок;
  • настроение инвесторов.

Из-за этого даже несколько политических заявлений способны за сутки изменить стоимость металла на десятки долларов за унцию.

Ближний Восток снова качает рынок

По данным Investing.com, в пятницу золото вновь начало расти и готовится завершить неделю в плюсе. Аналитик Аюшман Оджха связывает это с сохраняющейся напряженностью вокруг Ближнего Востока и осторожностью инвесторов.

После вчерашнего обмена ударами между США и Ираном в районе Ормузского пролива рынки вновь начали уходить в защитные активы. Позже стороны заявили о сохранении режима прекращения огня, однако нервозность на рынках полностью не исчезла.

Дополнительную поддержку золоту оказало и ослабление доллара США. Индекс американской валюты немного снизился во время азиатских торгов, что традиционно поддерживает цены на драгоценные металлы.

При этом нефть, наоборот, начала дешеветь (за 7 дней минус 11%) на ожиданиях возможной деэскалации конфликта. А снижение нефтяных цен ослабляет инфляционные страхи инвесторов и ожидания долгого сохранения высоких процентных ставок в США.

Именно поэтому рынок золота сейчас одновременно находится под давлением и геополитики, и монетарной политики США.

золото, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 14:03

Фото: Zakon.kz

Почему золото не работает как депозит

Финансовый аналитик Турар Абди отмечает, что многие частные инвесторы в Казахстане воспринимают золото слишком упрощенно – как актив, который "всегда растет". Но на практике рынок драгоценных металлов намного сложнее – золото плохо подходит для попыток быстро заработать на коротких колебаниях цен.

"Главная функция золота – не высокая доходность, а защита капитала в периоды глобальной нестабильности".Турар Абди

В отличие от депозита золото не приносит гарантированный процентный доход. Более того, после сильного роста рынок часто входит в длительные периоды коррекции, когда цена может снижаться месяцами.

Особенно рискованно покупать золото на эмоциональном пике, когда рынок уже перегрет новостями о кризисах и войнах.

По мнению аналитика, инвесторы часто совершают одну и ту же ошибку: начинают активно покупать металл именно после резкого роста цен, а не в периоды спокойствия, когда золото относительно дешевое.

Стоит ли сейчас покупать золото

Как считает эксперт, главный риск сейчас заключается в высокой неопределенности. Если напряженность на Ближнем Востоке вновь усилится или ФРС США начнет снижать ставки быстрее ожиданий, золото может снова резко пойти вверх.

Но есть и обратный сценарий. Если геополитическая ситуация стабилизируется, а американская экономика избежит серьезного замедления, часть инвесторов может начать выходить из защитных активов. В таком случае давление на золото сохранится.

"Попытка угадать идеальную точку входа остается невероятно рискованной стратегией".Турар Абди

Финансист считает более рациональным постепенный вход в металл небольшими частями. Такой подход позволяет снизить риск покупки на локальном пике.

Что важно понимать инвесторам в Казахстане

Для казахстанских покупателей золото остается особенно волатильным активом еще и из-за курса тенге.

Даже если мировая цена металла снижается, ослабление национальной валюты способно частично компенсировать падение. И наоборот – при укреплении тенге золото в Казахстане может дешеветь быстрее мирового рынка.

Кроме того, физическое золото в стране имеет собственные особенности:

  • спред между покупкой и продажей;
  • комиссии;
  • ограниченную ликвидность;
  • зависимость от банковских условий.

Из-за этого краткосрочные спекуляции золотом нередко оказываются менее выгодными, чем ожидают частные инвесторы.

В результате золото сегодня остается скорее инструментом долгосрочной страховки капитала, чем способом быстро заработать на очередном скачке цен.

Ранее мы рассказали, какую роль может сыграть золото при защите от инфляции и девальвации.

