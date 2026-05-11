Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 мая
По состоянию на 11 мая 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 461,26 тенге; евро – 542,58 тенге; российский рубль – 6,18 тенге; китайский юань – 67,82 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
460 тенге на покупку, 467 тенге на продажу.
Курс евро:
538 тенге на покупку, 548 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,9 тенге на покупку, 6,2 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
463,46 тенге на покупку, 466,3 тенге на продажу.
Курс евро:
542,76 тенге на покупку, 547,91 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,01 тенге на покупку, 6,14 тенге на продажу.
По прогнозу Международного валютного фонда, в 2027 году Казахстан может выйти на 1-е место среди стран СНГ, Кавказа и Центральной Азии по ВВП на душу населения. На фоне быстрого роста экономики объем ВВП на одного жителя в стране может превысить 18,5 тыс. долларов.