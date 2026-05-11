Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 мая

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 11 мая 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 461,26 тенге; евро – 542,58 тенге; российский рубль – 6,18 тенге; китайский юань – 67,82 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

460 тенге на покупку, 467 тенге на продажу.

Курс евро:

538 тенге на покупку, 548 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,9 тенге на покупку, 6,2 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

463,46 тенге на покупку, 466,3 тенге на продажу.

Курс евро:

542,76 тенге на покупку, 547,91 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,01 тенге на покупку, 6,14 тенге на продажу.

По прогнозу Международного валютного фонда, в 2027 году Казахстан может выйти на 1-е место среди стран СНГ, Кавказа и Центральной Азии по ВВП на душу населения. На фоне быстрого роста экономики объем ВВП на одного жителя в стране может превысить 18,5 тыс. долларов.