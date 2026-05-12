Нацбанк утвердил правила выпуска и обращения цифровых тенге

Постановлением правления Национального банка от 29 апреля 2026 года утверждены Правила выпуска, обращения и погашения цифровых тенге, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют:

порядок и условия осуществления Национальным банком выпуска и погашения цифровых тенге;

порядок открытия и закрытия цифрового счета;

требования к платформе цифрового тенге, участникам платформы цифрового тенге и владельцам цифровых счетов;

условия прекращения осуществления участником платформы цифрового тенге деятельности по обслуживанию цифровых счетов;

порядок предоставления доступа к цифровому счету, приостановления, возобновления и прекращения доступа к цифровому счету;

условия и порядок использования внешних электронных носителей в качестве средства учета, хранения цифровых тенге и распоряжения ими;

виды операций с цифровыми тенге и порядок их совершения;

порядок и условия маркировки цифровых тенге и применения смарт-контрактов цифровых тенге при использовании цифровых тенге;

особенности использования и функционирования маркированных цифровых тенге и смарт-контрактов цифровых тенге;

порядок управления рисками и непрерывностью функционирования платформы цифрового тенге Национального банка;

требования к информационной безопасности платформы цифрового тенге и участников платформы цифрового тенге;

форму заявки на открытие цифрового счета, требования к содержанию договора цифрового счета и формат индивидуального идентификационного кода, присваиваемого владельцу цифрового счета в момент его открытия;

виды и предельные размеры комиссионного вознаграждения участников платформы цифрового тенге за обслуживание операций владельцев цифровых счетов;

порядок и условия пополнения и вывода цифровых тенге с цифрового счета через участника платформы цифрового тенге, обслуживающего цифровой счет;

порядок проведения и условия смены обслуживающего цифровой счет участника платформы цифрового тенге и типовая форма заявления.

Национальный банк является оператором платформы цифрового тенге, осуществляет выпуск цифровых тенге, организует обращение и погашение цифровых тенге на территории республики, обеспечивает функционирование платформы цифрового тенге, выполняет иные функции, установленные Законом о платежах и платежных системах и договорами с участниками платформы цифрового тенге.

Выпуск цифрового тенге осуществляется Национальным банком в пределах суммы денег, полученных от участников платформы цифрового тенге в соответствии с заключенными с ними договорами участия на платформе цифрового тенге. Национальный банк обеспечивает соответствие общей суммы выпущенных им цифровых тенге общей сумме денег, принятых от участников платформы.

Цифровой тенге считается выпущенным в обращение с момента зачисления Национальным банком цифрового тенге на цифровой счет участника платформы.

Обращение цифровых тенге в целях осуществления платежей или переводов денег на платформе цифрового тенге осуществляется в национальной валюте РК.

Операции с цифровыми тенге осуществляются на платформе цифровых тенге.

При соблюдении участником платформы требований технической документации допускается хранение цифровых тенге на внешних электронных носителях, позволяющих физическим лицам – пользователям платформы цифрового тенге распоряжаться цифровыми тенге в соответствии с условиями договора цифрового счета.

Погашение цифровых тенге осуществляется Оператором на основании запроса, сформированного участником платформы, путем зачисления эквивалентной суммы денег на корреспондентский счет участника платформы, открытый в Национальном банке.

Участник платформы при прекращении деятельности по обслуживанию цифровых счетов пользователей платформы осуществляет следующие действия:

за 30 календарных дней до прекращения деятельности направляет уведомление владельцам цифровых счетов по имеющемуся у него адресу о необходимости осуществления смены обслуживающего участника платформы в электронной форме либо по почте с уведомлением о его получении, если иной порядок не предусмотрен договором цифрового счета;

до прекращения деятельности направляет уведомление владельцам цифровых счетов по имеющемуся у него адресу о необходимости осуществления смены обслуживающего участника платформы в электронной форме либо по почте с уведомлением о его получении, если иной порядок не предусмотрен договором цифрового счета; информирует Оператора о прекращении деятельности по обслуживанию цифровых счетов пользователей платформы в сроки и способом, предусмотренные договором участия;

за пять календарных дней до прекращения деятельности представляет Оператору в произвольной форме сведения, содержащие информацию о количестве пользователей платформы, сумме цифровых тенге, которые принудительно списаны и зачислены на банковские счета пользователей платформы, количестве пользователей платформы и сумме цифровых тенге, переведенных другим участникам платформы.

Предусмотрено, что участник платформы ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Оператору в электронном виде информацию о количестве пользователей платформы и совокупном объеме остатков цифровых тенге на цифровых счетах пользователей платформы, в том числе с отражением объема остатков цифровых тенге, находящихся на внешних электронных носителях.

Цифровой счет на платформе цифрового тенге открывается пользователю участником платформы. Участник платформы открывает одному пользователю платформы цифрового тенге не более одного цифрового счета.

Открытие цифрового счета с режимом сберегательного счета не допускается.

Правила также предусматривают ведение цифрового счета и обращение цифровых тенге, а также закрытие счета.

Постановление вводится в действие с 19 июля 2026 года.