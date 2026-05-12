Жуткое убийство семьи в Атырауской области: стала известна дата начала суда

Судебный процесс по делу о жестоком убийстве четырех человек в селе Жангельдин Атырауской области назначен на 18 мая 2026 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что рассмотрение дела пройдет в открытом режиме в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Председательствовать на процессе будет Зарема Хамидуллина, которая ранее вынесла пожизненные сроки по ряду резонансных уголовных дел, в том числе по делу об убийстве Яны Легкодимовой, убийству менеджера NCOC, а также по делу кульсаринского педофила. Ни один из ее приговоров, включая четыре пожизненных срока, не был отменен или изменен вышестоящими судами.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года. 6 января 2026 года тела супругов обнаружили в собственном сарае в селе Жангельдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявили 29-летнего жителя Махамбетского района Султана Сарсемалиева. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. 24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии их задержали. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой.

9 марта Султана Сарсемалиева и Акбаян Мукангалиеву доставили в Атырау. На допросе подозреваемый Сарсемалиев признался в убийстве Наурыза и Мирамгуль – детей убитых супругов. Их тела были обнаружены в мкр. Геолог в пригороде Атырау во дворе дома, который ранее снимал Сарсемалиев вместе с женой.