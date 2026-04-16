Правила выпуска цифровых финансовых активов утвердили в Казахстане

Национальный банк постановлением от 10 апреля 2026 года утвердил Правила выпуска цифровых финансовых активов, их размещения, оборота (обращения) и погашения, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок и условия выпуска цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин), их размещения, оборота (обращения) и погашения, требования к эмитентам стейблкоинов и решению о выпуске стейблкоинов, требования к инвесторам стейблкоинов, порядок и условия признания лиц квалифицированными инвесторами в целях осуществления сделок с цифровыми финансовыми активами и перечень цифровых финансовых активов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов.

Какие требования предъявлены к эмитентам стейблкоинов

Эмитенты стейблкоинов в соответствии с условиями выпуска стейблкоинов осуществляют следующие операции со стейблкоинами в период их обращения (оборота):

выпуск и первичное размещение (первичную продажу) стейблкоинов;

погашение и (или) досрочное частичное и (или) полное погашение стейблкоинов;

обратный выкуп стейблкоинов его эмитентом и (или) оператором платформы цифровых финансовых активов, оператором торговой платформы цифровых активов, в случае, если оператор платформы цифровых финансовых активов и (или) оператор торговой платформы цифровых активов уполномочены эмитентом стейблкоина на основании заключенного с эмитентом договора;

покупка, продажа, обмен стейблкоинов на иные активы, в том числе на цифровые активы.

Кроме того, условия выпуска стейблкоинов содержат условия их погашения.

Выпуск стейблкоинов осуществляется только после пополнения банковского счета эмитента, предназначенного для хранения базового актива стейблкоина эквивалентной эмитируемому объему стейблкоина суммой денег в национальной или иностранной валюте в зависимости от валюты, в которой номинирован стейблкоин.

При этом эмитентами стейблкоинов выступают юридические лица в организационно-правовой форме АО либо ТОО.

Минимальный размер собственного капитала для эмитентов стейблкоинов устанавливается в размере 200 000 000 тенге.

Эмитенты обеспечивают выпуск стейблкоинов с привязкой к одной валюте (single-currency, сингл карэнси).

Требования к решению о выпуске стейблкоинов

Эмитенты стейблкоинов подготавливают до регистрации выпуска стейблкоинов условия выпуска (white paper, уайт пейпер) на основании решения эмитента о выпуске стейблкоинов.

Эмитент стейблкоинов опубликовывает на своем интернет-ресурсе копию решения эмитента о выпуске стейблкоинов и условия выпуска (white paper, уайт пейпер) не менее чем за 10 календарных дней до даты регистрации выпуска стейблкоинов.

В условия выпуска (white paper, уайт пейпер) включаются сведения об (о):

эмитенте стейблкоинов и его деятельности,

аффилированных лицах эмитента стейблкоинов,

решении эмитента о выпуске стейблкоинов,

предполагаемых к выпуску и продаже (размещению) стейблкоинах,

объеме выпуска,

количестве стейблкоинов в выпуске,

базовых активах,

конкретных целях использования денег, которые эмитент получит от размещения стейблкоинов,

предполагаемых к использованию технологиях распределенного реестра данных (распределенной платформы данных) для выпуска стейблкоинов,

типе (виде) стейблкоинов,

процедуре и порядке их выпуска, размещения, оборота (обращения), погашения

другая информация, которая может повлиять на решение инвестора о покупке стейблкоинов.

Также условия выпуска содержат сведения по условиям:

первичного размещения (первичной продаже) стейблкоинов;

оборота стейблкоинов, включая операции по покупке, продаже и обмену стейблкоинов;

погашения и (или) досрочного частичного и (или) полного погашения стейблкоинов;

обратного выкупа стейблкоинов;

видах доступных операций с использованием стейблкоинов.

White paper должен содержать отдельный раздел, посвященный рискам, а также мерам по их снижению, включая, но не ограничиваясь:

риски технологических сбоев и уязвимостей распределенного реестра;

риски мошеннических действий третьих лиц, включая компрометацию ключей и учетных данных;

операционные и правовые риски, связанные с деятельностью операторов платформ цифровых финансовых активов;

риски, связанные с неплатежеспособностью эмитента.

Требования к базовым активам

Деньги, которые выступают базовым активом цифровых финансовых активов, размещаются на банковских счетах, предназначенных для учета денег клиентов организации по хранению базового актива цифрового финансового актива, обладающей лицензией на кастодиальную деятельность и сейфовые операции (лица, осуществляющего функции номинального держателя).

Базовые активы при выпуске стейблкоинов формируются исключительно деньгами.

Выпуск стейблкоинов осуществляется по принципу предварительного (ex-ante, экс-антэ) полного резервирования: выпуск (mint, минт) стейблкоинов допускается исключительно после фактического размещения на банковском счете базовых активов в объеме не менее 100% от стоимости выпуска стейблкоинов.

После выпуска стейблкоинов допускается использование эмитентом денег, выступающих базовым активом стейблкоинов, в размере до 50% от стоимости выпуска стейблкоинов для инвестирования в следующие высоколиквидные активы:

государственные эмиссионные ценные бумаги, эмитентами которых являются Нацбанк РК и правительство, со сроками обращения до 3 лет;

государственные ценные бумаги, выпущенные иностранными государствами с суверенным рейтингом не ниже уровня суверенного рейтинга РК по классификации международного рейтингового агентства Standard & Poors (Стандард энд Пурс) или рейтингов аналогичного уровня международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) и Fitch (Фитч).;

вклады в банках второго уровня РК.

Порядок регистрации стейблкоинов

Регистрация выпуска стейблкоинов осуществляется оператором платформы цифровых финансовых активов и включает рассмотрение представленных эмитентом документов на соответствие требованиям законодательства.

Оператор платформы цифровых финансовых активов в рамках регистрации выпуска стейблкоинов присваивает каждому выпуску уникальный регистрационный номер.

В рамках регистрации выпуска стейблкоинов оператор платформы цифровых финансовых активов осуществляет:

предоставление эмитенту стейблкоинов доступа к своей цифровой платформе при условии соблюдения эмитентом стейблкоинов требований Правил, законодательства о цифровых активах и рынке ценных бумаг, а также иных законодательных актов РК;

выпуск стейблкоинов путем размещения записи на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов.

При этом указывается, что регистрация выпуска стейблкоинов осуществляется только после того, как оператор платформы цифровых финансовых активов удостоверится в наличии базовых активов, соответствия их объема заявленному в условиях выпуска (white paper, уайт пейпер) объему выпуска стейблкоинов.

Какие требования установлены к инвесторам стейблкоинов

Инвесторами стейблкоинов являются физические и юридические лица, иностранные структуры без образования юридических лиц, банки второго уровня РК, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, страховые (перестраховочные) организации и страховые холдинги.

Обслуживание операций физических лиц с стейблкоинами осуществляется в соответствии с их квалификацией.

Определение квалификации клиента для совершения операций с цифровыми активами осуществляется оператором платформы цифровых финансовых активов посредством оценки знаний клиента с использованием вопросника (теста).

Тест формируется на основе вопросов, который охватывает, но не ограничивается следующим:

опыт и стаж работы клиента с цифровыми активами;

опыт использования клиентом кошельков цифровых активов с указанием их видов и названий;

виды инструментов на базе цифровых активов, в отношении которых у клиента имеется практический опыт осуществления операций;

отметку о принятии клиентом рисков, связанных с необратимостью операции с цифровыми активами;

отметку о принятии клиентом рисков, связанных с утратой доступа к кошельку цифровых активов;

отметку о принятии клиентом рисков, связанных с отсутствием (или ограниченностью) государственных гарантий по цифровым активам;

отметку о принятии клиентом рисков, связанных c возможностью приостановления операций с цифровыми активами при признании их подозрительными в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Тест включает не менее 10 вопросов с выбором одного или нескольких правильных ответов.

Оператором обмена необеспеченных цифровых активов устанавливается минимальный проходной балл (в процентах от общего количества вопросов), ниже которого клиент признается недостаточно квалифицированным.

Минимальный проходной балл не может быть ниже 80%.

Повторное проведение оценки знаний клиента доступно клиенту через 30 календарных дней после последнего прохождения.

Документом установлено, что следующие цифровые финансовые активы разрешены к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов:

цифровые финансовые активы, эмитентами которых выступают банки, кредитный рейтинг которых ниже уровня "В" по классификации международного рейтингового агентства Standard & Poors (Стандард энд Пурс) или рейтингов аналогичного уровня международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сёвис) и Fitch (Фитч);

цифровые финансовые активы, базовым активом которых выступают деньги, с фиксированным сроком обращения меньше 30 календарных дней.

Не допускается приобретение лицами, не признанными квалифицированными инвесторами, стейблкоинов, эмитенты которых не раскрывали финансовую отчетность за последний отчетный год либо сведения о состоянии базового актива и высоколиквидных активов.

Постановление вводится в действие с 1 мая 2026 года.