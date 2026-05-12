Один кредит вместо нескольких: как работает рефинансирование в Halyk

Сегодня среднестатистический заемщик в Казахстане имеет более двух кредитов в разных банках.

В какой-то момент это превращается в постоянный стресс: легко запутаться, что и когда платить, и кажется, что финансовая нагрузка только растет.

Чтобы помочь своим клиентам, Halyk с 1 мая запустил акцию по рефинансированию кредитов. Это значит, что клиенты могут объединить несколько займов, даже из разных банков, в один и платить более комфортную сумму каждый месяц, снизив свой ежемесячный платеж.

Рефинансировать можно потребительские кредиты – как из других банков, так и ранее оформленные в Halyk. При этом есть возможность объединить сразу несколько займов и выбрать удобный срок и размер платежа.

Проще говоря: если у человека есть несколько кредитов, их можно "собрать" в один, перевести в Halyk и платить меньше.

Например, если общий остаток по кредитам составляет 500 000 тенге, можно оформить рефинансирование с добором суммы (к примеру, на 1 000 000 тенге) и использовать дополнительные средства на личные нужды.

В рамках акции действует фиксированная ставка – 29% (ГЭСВ – 32,9-33,2%). В банке отмечают, что в ряде случаев это позволяет снизить ежемесячную нагрузку по сравнению с текущими условиями по займам.

Подать заявку можно онлайн через приложение Halyk SuperApp или в отделении Банка. Процесс занимает всего несколько минут.





"Акция по рефинансированию позволяет объединить все займы в один, упростить контроль за платежами и при определенных условиях снизить ежемесячную нагрузку. Банк сделал этот процесс максимально быстрым и удобным – оформить заявку можно онлайн всего за несколько минут в приложении Halyk SuperApp", – отметили в Halyk Bank.

Одобрение заявки происходит индивидуально и зависит от кредитной истории и дохода клиента.

В банке сообщили, что акция продлится по 31 июля 2026 года.



