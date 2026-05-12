#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
461.26
542.58
6.18
Финансы

Один кредит вместо нескольких: как работает рефинансирование в Halyk

Рефинансирование, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 16:00 Фото: Halyk Bank
Сегодня среднестатистический заемщик в Казахстане имеет более двух кредитов в разных банках.

В какой-то момент это превращается в постоянный стресс: легко запутаться, что и когда платить, и кажется, что финансовая нагрузка только растет.

Чтобы помочь своим клиентам, Halyk с 1 мая запустил акцию по рефинансированию кредитов. Это значит, что клиенты могут объединить несколько займов, даже из разных банков, в один и платить более комфортную сумму каждый месяц, снизив свой ежемесячный платеж.

Рефинансировать можно потребительские кредиты – как из других банков, так и ранее оформленные в Halyk. При этом есть возможность объединить сразу несколько займов и выбрать удобный срок и размер платежа.

Проще говоря: если у человека есть несколько кредитов, их можно "собрать" в один, перевести в Halyk и платить меньше.

Например, если общий остаток по кредитам составляет 500 000 тенге, можно оформить рефинансирование с добором суммы (к примеру, на 1 000 000 тенге) и использовать дополнительные средства на личные нужды.

В рамках акции действует фиксированная ставка – 29% (ГЭСВ – 32,9-33,2%). В банке отмечают, что в ряде случаев это позволяет снизить ежемесячную нагрузку по сравнению с текущими условиями по займам.

Подать заявку можно онлайн через приложение Halyk SuperApp или в отделении Банка. Процесс занимает всего несколько минут.


"Акция по рефинансированию позволяет объединить все займы в один, упростить контроль за платежами и при определенных условиях снизить ежемесячную нагрузку. Банк сделал этот процесс максимально быстрым и удобным – оформить заявку можно онлайн всего за несколько минут в приложении Halyk SuperApp", – отметили в Halyk Bank.

Одобрение заявки происходит индивидуально и зависит от кредитной истории и дохода клиента.

В банке сообщили, что акция продлится по 31 июля 2026 года.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
ноутбук и человек
11:22, 28 августа 2024
Почему не дают кредит: как узнать причины и что делать
Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг
11:31, 07 апреля 2026
Брать кредит в Казахстане стало сложнее, дороже и рискованнее – эксперты
долги, кредиты, заемщики, деньги
14:07, 10 августа 2023
Не могу выплачивать кредит: что делать казахстанцам, у которых растет долг по займу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жибек Куламбаева
16:36, Сегодня
Казахстанская теннисистка потерпела разгромное поражение на крупном турнире в Италии
Молодой талант стал чемпионом Казахстана по шахматам на престижном турнире
16:33, Сегодня
Молодой шахматист добился сенсационного успеха на чемпионате Казахстана
Казахстанский бокс
16:30, Сегодня
Казахстанец нокаутировал боксёра из Туркменистана и вышел в финал чемпионата Азии
Иран не пустил Казахстан в финал чемпионата Азии по боксу
16:23, Сегодня
Иран не пустил Казахстан в финал чемпионата Азии в Узбекистане по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: