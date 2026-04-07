#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Финансы

Брать кредит в Казахстане стало сложнее, дороже и рискованнее – эксперты

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 11:31 Фото: freepik
В 2025 году казахстанцы реже получали кредиты, а банки – чаще отказывали даже тем, кто раньше приходил за деньгами. Одновременно выросла стоимость кредитных средств и ужесточились условия для заемщиков, сообщает Zakon.kz.

Легкие деньги заканчиваются

Главный сигнал рынка – снижение числа заявок на 13,7%. Такой вывод делают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана.

Ключевое снижение пришлось по самому массовому сегменту – беззалоговым потребительским займам, на которые приходится около 91% всех заявок. Здесь падение составило 16,9%. Именно этот сегмент долгое время обеспечивал быстрый доступ к деньгам без сложных проверок, и его охлаждение показывает, что прежняя модель начинает ломаться.

Причины в совокупности очевидны: ужесточение денежно-кредитной политики, рост стоимости кредитов и ограниченные доходы населения.

Но есть и еще один фактор – насыщение. Часть клиентов уже воспользовалась кредитами ранее и теперь либо не проходит по требованиям, либо не готова увеличивать долговую нагрузку.

кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 11:31

Фото: Zakon.kz

Банки перестали одобрять кредиты "на автомате"

Одновременно с падением спроса изменилось поведение банков. Уровень одобрения заявок снизился с 29,2% до 26,2%.

Особенно резко это проявилось в ипотеке, где доля одобрений снизилась с 37,2% до 24,5%. Для рынка это принципиально: ипотека традиционно считалась более "предсказуемым" продуктом, а теперь даже здесь требования стали жестче.

Причина в изменении финансовых условий: рост базовой ставки и усиление регулирования заставили банки внимательнее оценивать платежеспособность клиентов. В результате круг заемщиков, которые соответствуют требованиям, сузился.

Фото: Zakon.kz

Цена кредита выросла – и это уже чувствуется в платежах

На фоне ужесточения условий выросла и стоимость кредитов. Средневзвешенная ставка по розничным займам достигла 18,2%, увеличившись на 1,4 процентного пункта за год.

Сильнее всего это ударило по автокредитованию и потребительским займам, тогда как в ипотеке ставки остаются относительно стабильными за счет государственных программ.

При этом на рынке на фоне падения беззалогового сегмента растут другие направления. Количество заявок на автокредиты увеличилось на 41,8%, по ипотеке – на 9,2%, а по потребительским кредитам под залог – сразу на 77,1%.

Другими словами, банки постепенно уходят от массовой выдачи необеспеченных займов и смещают акцент на кредиты, где есть залог или более понятный источник возврата.

Еще один важный сигнал – сокращение числа уникальных заемщиков. За год их стало меньше на 57 тыс., что отражает изменение поведения населения.

Люди начинают осторожнее относиться к займам, реже заходят в кредит и чаще отказываются от новых обязательств.

Фото: Zakon.kz

Просрочка – важный сигнал

На всем этом фоне увеличилась и доля просроченной задолженности – с 2,9% до 4,0%. Основной вклад в рост дает потребительский сегмент.

Для банков это прямой сигнал к ужесточению политики. Чем выше просрочка, тем осторожнее они выдают новые кредиты. Это замыкает цикл: ухудшение платежной дисциплины приводит к более жестким требованиям, а те в свою очередь ограничивают доступ к займам.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на снижение активности, рынок кредитования продолжает расти, но уже по другой модели. Выдача новых кредитов увеличилась всего на 8,7% против 21,9% годом ранее.

Это означает переход от быстрого расширения за счет массовых займов к более сдержанному росту, основанному на крупных и долгосрочных кредитах.

То есть рынок становится менее доступным, но более "тяжелым" по структуре.

Как считают в АФК, в 2026 году на фоне сохраняющихся жестких финансовых условий и уже принятых регуляторных мер ожидать быстрого смягчения не приходится.

Ранее мы рассказали, что банки Казахстана стали охотнее выдавать кредиты крупному бизнесу и чаще отказывать в деньгах МСБ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Стоит ли брать кредит осенью 2024 года или лучше подождать – советы финансиста
10:36, 09 октября 2024
Стоит ли брать кредит осенью 2024 года или лучше подождать – советы финансиста
Ходить в кинотеатры в Казахстане стало дороже
10:31, 20 апреля 2023
Ходить в кинотеатры в Казахстане стало дороже
Онлайн-кредит теперь не взять за 5 минут: в Казахстане вводят период "охлаждения"
13:45, 30 июля 2025
Онлайн-кредит теперь не взять за 5 минут: в Казахстане вводят период "охлаждения"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан получил третьего полуфиналиста на чемпионата Азии по борьбе за день
12:04, Сегодня
Казахстан получил третьего полуфиналиста на чемпионата Азии по борьбе за день
Второй борец из Казахстана вышел в полуфинал чемпионата Азии
11:50, Сегодня
Второй борец из Казахстана вышел в полуфинал чемпионата Азии
Топовый боксёр из Казахстана раскрыл "секрет" нокаута в бою за финал чемпионата Азии
11:48, Сегодня
Топовый боксёр из Казахстана раскрыл "секрет" нокаута в бою за финал чемпионата Азии
Казахские боксёры-супертяжи оспорят "золото" чемпионата Азии в Монголии
11:43, Сегодня
Казахские боксёры-супертяжи оспорят "золото" чемпионата Азии в Монголии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: