Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 мая

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 13 мая 2026 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 463,91 тенге, евро – 544,63 тенге, рубля – 6,26 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 462 тенге, продажи – 469 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 541 тенге, продажи – 551 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,1 тенге, продажи – 6,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 465,3 тенге, продажи – 467,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 545,2 тенге, продажи – 551 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,11 тенге, продажи – 6,24 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 466 тенге, продажи – 468,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 544,4 тенге, продажи – 548,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,16 тенге, продажи – 6,25. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

