Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 463,91 тенге, евро – 544,63 тенге, рубля – 6,26 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 462 тенге, продажи – 469 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 541 тенге, продажи – 551 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,1 тенге, продажи – 6,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 465,3 тенге, продажи – 467,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 545,2 тенге, продажи – 551 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,11 тенге, продажи – 6,24 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 466 тенге, продажи – 468,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 544,4 тенге, продажи – 548,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,16 тенге, продажи – 6,25.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.