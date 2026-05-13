Более 460 тысяч тенге? Названа средняя зарплата в Казахстане
Согласно статданным, среднемесячная номинальная заработная плата по РК за первый квартал текущего года составила 461 486 тенге.
"Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 109,1%, в реальном выражении – 97,7%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) за первый квартал 2026 год составило 331 527 тенге".Пресс-служба БНС
По сравнению с соответствующим кварталом 2025 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован:
- в сельском, лесном и рыбном хозяйствах – 20,3%,
- в финансовой и страховой деятельности – 18,1%,
- в водоснабжении; водоотведении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 16,5%,
- в снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 14,7%,
- в транспорте и складировании – 12,9%,
- в промышленности –11,6%.
Также сообщается, что среднемесячная заработная плата выросла:
- в здравоохранении и социальном обслуживании населения – на 7%,
- в образовании – на 4,2%.
По данным БНС, в региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы за первый квартал 2026 года по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года зафиксирован:
- в области Абай – 14,2%,
- в Павлодарской области – 12,4%,
- в области Жетысу – 12,2%,
- в Алматинской области – 10,9%,
- в Алматы – 10,7%.
В бюро отметили, что данные по зарплате за первый квартал текущего года предоставлены "без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью".
Справочно:
Медианная зарплата делит всех работников на две равные группы: половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая – больше. Другими словами, эта зарплата показывает, сколько зарабатывает "средний" человек, не учитывая очень высокие или очень низкие размеры заработных плат.
Средняя величина заработной платы отражается с учетом всех видов доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений заработной платы одного работника. Рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий.
