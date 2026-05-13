Более 460 тысяч тенге? Названа средняя зарплата в Казахстане

Сегодня, 13 мая, в Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) Казахстана предоставили обновленные данные по заработной плате за первый квартал 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, среднемесячная номинальная заработная плата по РК за первый квартал текущего года составила 461 486 тенге.

"Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 109,1%, в реальном выражении – 97,7%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) за первый квартал 2026 год составило 331 527 тенге". Пресс-служба БНС

По сравнению с соответствующим кварталом 2025 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован:

в сельском, лесном и рыбном хозяйствах – 20,3%,

в финансовой и страховой деятельности – 18,1%,

в водоснабжении; водоотведении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 16,5%,

в снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 14,7%,

в транспорте и складировании – 12,9%,

в промышленности –11,6%.

Также сообщается, что среднемесячная заработная плата выросла:

в здравоохранении и социальном обслуживании населения – на 7%,

в образовании – на 4,2%.

По данным БНС, в региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы за первый квартал 2026 года по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года зафиксирован:

в области Абай – 14,2%,

в Павлодарской области – 12,4%,

в области Жетысу – 12,2%,

в Алматинской области – 10,9%,

в Алматы – 10,7%.

В бюро отметили, что данные по зарплате за первый квартал текущего года предоставлены "без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью".

Справочно:

Медианная зарплата делит всех работников на две равные группы: половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая – больше. Другими словами, эта зарплата показывает, сколько зарабатывает "средний" человек, не учитывая очень высокие или очень низкие размеры заработных плат.

Средняя величина заработной платы отражается с учетом всех видов доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений заработной платы одного работника. Рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий.

