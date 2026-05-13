Общество

Автодозвон могут отменить в Казахстане

Фото: pexels
Депутаты Мажилиса 13 мая 2026 года на пленарном заседании палаты подняли вопрос о введении запрета на автодозвон, передает корреспондент Zakon.kz.

Автодозвон – функция, которая позволяет операторам сотовой связи автоматически перезванивать звонившему, если он не дозвонился до нужного абонента.

"Вы знаете, что это часто мешает нашим гражданам, мы хотим, чтобы был запрет на автодозвон. Мы это поднимали. Операторы, как вы будете автодозвон ставить? Запрет на автодозвон? И второй вопрос, чтобы конкуренция мобильной связи была, конечно же, необходима, чтобы было много операторов", – сказал депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

На вопросы ответил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

"Насчет автодозвона. Мы будем рассматривать эту норму, и ваше предложение рассмотрим насчет конкуренции операторов. У нас есть три вида оператора. Если рынок будет привлекательным для входа, для дополнительных операторов, я думаю, что конкуренция позволит появление новых игроков науки", – отметил министр.

Также депутаты подняли вопрос о назойливых звонках от сотовых операторов по поводу новых акций.

"В рамках поправок по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных у нас будут маркировки, и у всех юридических лиц будет реестр номеров и будут верифицированные номера. И мы будем видеть, с каких компаний поступает звонок на определенный смартфон", – добавил Мадиев.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных.

Азамат Сыздыкбаев
