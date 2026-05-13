Финансы

Алматинцы могут получить 1,7 млн тенге без возврата – условия

Фото: Zakon.kz
В Алматы власти готовы дать 1 730 000 тенге желающим развить свой бизнес, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал 13 мая на площадке Региональной службы коммуникаций руководитель Управления занятости и социальных программ города Бауыржан Жаубасов, в 2026 году в городе планируется выдать 380 государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, а также продолжить обучение и поддержку начинающих предпринимателей.

Государственный грант на реализацию новых бизнес-идей представляет собой безвозмездную финансовую помощь в размере 400 месячных расчетных показателей (МРП) – 1 730 000 тенге. Средства предоставляются для запуска и развития нового бизнеса.

"Гранты помогают начинающим предпринимателям реализовать свои идеи, приобрести необходимое оборудование, наладить производство и создать источник стабильного дохода. Особое внимание уделяется социально уязвимым категориям населения", – отметил руководитель управления.

На грант можно купить необходимые инструменты, технологическое оборудование и другие средства, необходимые для ведения бизнеса. Деньги не могут использоваться на потребительские цели, погашение кредитов, покупку жилья или земельных участков, а также производство подакцизной продукции.

Получить грант могут зарегистрированные безработные, а также индивидуальные предприниматели со сроком регистрации до трех лет. Кроме того, претендент должен относиться к одной из социальных категорий.

В их числе:

  • многодетные семьи;
  • получатели адресной социальной помощи;
  • лица с инвалидностью;
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • кандасы;
  • переселенцы;
  • граждане, получающие пособия по потере кормильца.

Одним из обязательных условий является наличие сертификата о прохождении обучения основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес".

"Мы видим высокий интерес со стороны горожан к предпринимательству. Поэтому продолжаем развивать программы поддержки, которые помогают жителям Алматы открыть собственное дело и повысить уровень занятости населения", – подчеркнул Бауыржан Жаубасов.

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на портале business.enbek.kz.

В Управлении занятости и социальных программ напомнили, что консультации по всем мерам государственной поддержки можно получить в Доме социальных услуг Алматы по адресу: проспект Достык, 85. Прием осуществляется по принципу "одного окна".

В Казахстане, между тем, ужесточили условия выдачи кредитов, что уже сказалось на статистике.

