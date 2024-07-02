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С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:19 Фото: Zakon.kz
15 июля 2024 года в Казахстане стартует прием заявок на второй поток на получение грантов для реализации бизнес-идей. Размер гранта – 400 МРП (1 476 800 тенге), сообщает Zakon.kz.

Стартовый капитал предоставляется на безвозвратной основе для запуска и развития своего дела.

Как отмечено в сообщении акимата Карагандинской области, прием заявок на второй поток будет проходить с 15 по 26 июля.

Для подачи заявки необходимо:

  • зарегистрироваться на портале;
  • пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
  • скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
  • заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, в центрах обслуживания населения.

Кто может претендовать на бизнес-грант:

  • зарегистрированные безработные;
  • индивидуальные предприниматели (срок регистрации до трех лет).

При этом претендент должен относиться к одной из социальных категорий:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с действующим статусом "кандас";
  • межрегиональные переселенцы;
  • члены малообеспеченных семей;
  • член многодетной семьи (супруг/супруга);
  • лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью (супруг/супруга);
  • получатели пособия по потере кормильца.

В заключении также сказано, что обязательно наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более трех лет.

22 мая 2024 года в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, что с начала 2024 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 203,7 млрд тенге.

В ведомстве отметили, что дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 26,7 млрд тенге.

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