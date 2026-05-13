Банки подняли ставки по депозитам выше 20%

Депозитный бум в Казахстане продолжается. На фоне высокой базовой ставки и замедления девальвационных ожиданий тенговые вклады стали главным инструментом сбережений населения, сообщает Zakon.kz.

Почему БВУ снова повышают ставки

После решения Нацбанка в конце апреля 2026 года сохранить базовую ставку на уровне 18% банки второго уровня начали оперативно пересматривать условия по депозитам. Уже в начале мая сразу четыре крупных БВУ повысили доходность вкладов.

Сейчас на рынке встречаются предложения:

до 20,53% ГЭСВ на 3 месяца без права снятия;

до 20,5% на 3 месяца;

до 20% на 6 месяцев с возможностью пополнения;

до 20% на 6 месяцев без снятия и пополнения.

При этом вклады под 20% ГЭСВ на три месяца без пополнения сейчас предлагают сразу 5 банков второго уровня.

На рынке появились и более необычные предложения. Один из средних банков предлагает ставку в 20% даже по депозиту сроком на 3 года – для казахстанского рынка это редкая ситуация.

На первый взгляд такие ставки выглядят почти аномально. Но для нынешней денежно-кредитной политики это логичное следствие высокой базовой ставки, поясняет финансист Арсен Темирбаев.

"Когда Нацбанк удерживает ставку на уровне 18%, деньги в экономике остаются дорогими. Банкам приходится конкурировать за средства населения и повышать доходность депозитов, чтобы привлекать ликвидность". Арсен Темирбаев

Тенге вместо долларов

Главный эффект последних двух лет – резкое усиление интереса к тенговым сбережениям. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, объем срочных вкладов населения к середине апреля достиг 26 трлн тенге. Это более 54 млрд долларов. За год показатель вырос сразу на 19%. Причем рост обеспечили именно тенговые депозиты.

Как сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, по итогам 2025 года уровень долларизации розничных депозитов снизился до 21,9% – это исторический минимум для страны.

"Подобный показатель в международной практике рассматривается как приемлемый уровень долларизации – так, в исследованиях Всемирного банка и Международного валютного фонда условно уровень долларизации более 50% считается высоким, ниже 20% – умеренным или низким". КФГД

Сейчас депозиты впервые за долгое время дают ощутимую реальную доходность. Даже с учетом инфляции вкладчик может не просто сохранить деньги, но и заработать.

Например: депозит под 20% годовых при инфляции около 10-12% означает положительную реальную ставку в 8-10% – редкую ситуацию для многих стран.

Кто сейчас активнее всего несет деньги в банки

По данным КФГД, самым быстрорастущим стал именно средний сегмент вкладчиков. Речь идет о людях с относительно стабильными доходами и накоплениями, которые сравнивают ставки, следят за инфляцией и выбирают наиболее выгодные банковские продукты.

Именно эта группа сейчас быстрее всего наращивает объемы сбережений – доля среднего сегмента вкладчиков по итогам 2025 года выросла до 18,6%.

Одновременно меняется и сама структура депозитного рынка. Если раньше значительная часть денег лежала на текущих счетах, то теперь вкладчики осознанно переходят в срочные и сберегательные продукты ради более высокой доходности.

Для банков нынешняя ситуация тоже имеет важное значение. С одной стороны, депозиты под 20% делают фондирование более дорогим. Банкам приходится платить вкладчикам значительно больше. С другой – такие деньги становятся более стабильными. Когда клиент размещает средства без права снятия, банк получает предсказуемую ликвидность и может увереннее планировать кредитование.

При этом система гарантирования депозитов в Казахстане остается одной из главных причин доверия населения к банковским вкладам.

Сейчас гарантии составляют:

до 20 млн тенге – по сберегательным вкладам;

до 10 млн тенге – по другим тенговым депозитам;

до 5 млн тенге – по валютным вкладам.

В системе участвует 21 банк, а полностью гарантией покрыты 99,8% вкладов физических лиц.

Ранее мы рассказали, как правильно составить инвестиционный портфель в 2026 году.