Финансы

Назван самый выгодный способ вложить деньги в 2026 году

Финансовые потоки в Казахстане меняют направление: на фоне крепнущего тенге и высоких ставок вкладчики гонятся за реальной прибылью, а не за простым наличием цифр на балансе. Какой способ приумножения бюджета показывает лучший результат в этом году, - в материале Zakon.kz.

Главный тренд года

В центре этого денежного перетока оказались банковские депозиты. Сегодня объем срочных вкладов населения в банках достиг 26 трлн тенге (больше 54 млрд долларов). За год показатель вырос на 19%, - сообщает Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Интересны две детали. Первая: за последние 5 лет объем вкладов увеличился более чем в 2,5 раза, а средний рост составил около 21% в год. Вторая: тенговые депозиты составили 36,6 трлн тенге, в результате уровень долларизации на 1 марта 2026 года составил 20,7%.

Однако сегодня, по данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, поведение вкладчиков изменилось. В конце 2025 года начался отток из несрочных вкладов. Их объем сократился на 4,1%, хотя ранее стабильно рос: +19,2% в 2024 году и +23,1% в 2023 году. Доля таких вкладов снизилась на 10,4 п.п. и составила 53%.

Одновременно резко выросли срочные и сберегательные депозиты. Это означает, что вкладчики стали сознательно менять доступность денег на более высокую доходность.

Как базовая ставка приманила вкладчиков

Ситуация изменилась после роста базовой ставки – с 16,5% до 18%. Банки начали пересматривать условия и конкурировать за деньги клиентов. В результате сложилась любопытная картина: самые высокие ставки сейчас дают не длинные, а короткие вклады.

По рынку доступны самые разнообразные предложения коротких депозитов сроком на 3 месяца. Вот примеры:

  • есть депозиты с ГЭСВ 20% при номинальной ставке около 18,4% и минимальной сумме от 15 тыс. тенге без пополнения; 
  • есть вклады с возможностью пополнения – до 19,5% годовых (17,91% номинально) при входе от 5 тыс. тенге;
  • существуют депозиты без права снятия – около 18,3% ГЭСВ при минимальной сумме от 500 тыс. тенге;
  • в отдельных случаях ставка доходит до 20% ГЭСВ даже при сумме от 1000 тенге и номинальной ставке 18,4% с правом пополнения.

Другими словами, сейчас выгоднее размещать деньги на короткие вклады: они дают более высокую доходность, чем длинные, и не "замораживают" средства надолго.

Отметим, что в Казахстане действует система гарантирования депозитов. В ней участвует 21 банк, а 99,8% вкладов физических лиц покрыты гарантией полностью.

Лимиты следующие:

  • до 20 млн тенге – по сберегательным вкладам,
  • до 10 млн тенге – по другим тенговым счетам,
  • до 5 млн тенге – по валютным депозитам.

Гарантия применяется автоматически и распространяется также на начисленные проценты. Ранее мы рассказали, как проценты по депозитам зависят от базовой ставки.

