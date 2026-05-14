Стоимость одного из драгметаллов заметно выросла с марта

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в июле 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше 90 долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, это произошло впервые с 10 марта 2026 года.

По данным на 21:15 по казахстанскому времени, стоимость серебра росла на 5,18%, до 90,025 доллара за тройскую унцию. К 21:20 рост замедлился, и драгметалл торговался на уровне 89,78 доллара за тройскую унцию (+4,89%).

Параллельно с этим стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 года на Comex росла на 0,46%, до 4 708,4 доллара за тройскую унцию.

В целом, что после нескольких месяцев бурного роста золото в Казахстане внезапно пошло вниз. Еще в начале марта стоимость грамма доходила почти до 84 тыс. тенге, а сейчас опустилась до 70,5 тыс. тенге. Для рынка драгоценных металлов это достаточно ощутимое движение.