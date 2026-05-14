#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 мая

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 11:08 Фото: freepik
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 14 мая 2026 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,63 тенге, евро – 547,69 тенге, рубля – 6,36 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 469 тенге, продажи – 476 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 548 тенге, продажи – 558 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 472 тенге, продажи – 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 550 тенге, продажи – 556 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,2 тенге, продажи – 6,34 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 473 тенге, продажи – 475,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 549 тенге, продажи – 555 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,26 тенге, продажи – 6,35.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
11:07, 13 мая 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 мая
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
11:12, 12 мая 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 мая
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:21, 14 января 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуржат Бекназар
11:33, Сегодня
Индия лишила Казахстан "золота" чемпионата Азии по боксу
Таркович о поражении в Кубке РК
11:28, Сегодня
Наставник "Актобе" назвал причины вылета клуба из Кубка Казахстана
Кирилл Альшевский высказался после ухода из &quot;Иртыша&quot;
10:51, Сегодня
Кирилл Альшевский высказался после ухода из "Иртыша"
Обзор матча Рыбакина - Свитолина в Риме
10:43, Сегодня
Свитолина спасла 16 брейк-поинтов: WTA оценила волевую победу украинки над Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: