Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 мая

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 14 мая 2026 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,63 тенге, евро – 547,69 тенге, рубля – 6,36 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 469 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 548 тенге, продажи – 558 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 472 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 550 тенге, продажи – 556 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,2 тенге, продажи – 6,34 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 473 тенге, продажи – 475,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 549 тенге, продажи – 555 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,26 тенге, продажи – 6,35. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

