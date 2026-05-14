Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 467,63 тенге, евро – 547,69 тенге, рубля – 6,36 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 469 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 548 тенге, продажи – 558 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,2 тенге, продажи – 6,5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 472 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 550 тенге, продажи – 556 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,2 тенге, продажи – 6,34 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 473 тенге, продажи – 475,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 549 тенге, продажи – 555 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,26 тенге, продажи – 6,35.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.