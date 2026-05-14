В Казахстане приняли новое решение по вакцинации девочек против ВПЧ
Из него следует, что прививки против ВПЧ станут доступны девочкам 14-17 лет.
"В адрес Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК неоднократно поступают обращения граждан по вопросу расширения контингента, подлежащего вакцинации против ВПЧ. В этой связи в целях дальнейшего укрепления профилактических мер, направленных на снижение риска развития онкологических заболеваний, связанных с ВПЧ, а также обеспечения дополнительной защиты подростков, подписано постановление главного государственного санитарного врача РК... В соответствии с постановлением вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам в возрасте от 14 до 17 лет 11 месяцев 29 дней включительно на добровольной основе".Пресс-служба КСЭК
Отмечается, что вакцинация проводится после получения информированного согласия прививаемой либо родителя (законного представителя) в медицинских кабинетах организаций образования или в поликлиниках по месту прикрепления.
"Дополнительная вакцинация будет осуществляться за счет имеющихся запасов вакцины против ВПЧ".Пресс-служба КСЭК
Также в ведомстве сообщили, что в Казахстане продолжается плановая вакцинация против вируса папилломы человека среди девочек 11 лет, а также наверстывающая иммунизация девочек в возрасте 12-13 лет.
По состоянию на 1 мая по республике проведено более 398 тыс. профилактических прививок против ВПЧ девочкам в возрасте 11-13 лет, в том числе первой дозой привито 248 тыс., второй дозой – 150 тыс. Случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации среди привитых не зарегистрировано.
С полным текстом постановления главного государственного санитарного врача РК от 13 мая 2026 года №7 "О проведении дополнительной вакцинации против вируса папилломы человека девочкам в возрасте 14-17 лет (включительно) в Республике Казахстан" можно ознакомиться по ссылке.
