#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.63
547.69
6.36
Общество

В Казахстане приняли новое решение по вакцинации девочек против ВПЧ

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 12:37 Фото: freepik
Сегодня, 14 мая 2026 года, в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана по вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек сделали важное объявление, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что прививки против ВПЧ станут доступны девочкам 14-17 лет.

"В адрес Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК неоднократно поступают обращения граждан по вопросу расширения контингента, подлежащего вакцинации против ВПЧ. В этой связи в целях дальнейшего укрепления профилактических мер, направленных на снижение риска развития онкологических заболеваний, связанных с ВПЧ, а также обеспечения дополнительной защиты подростков, подписано постановление главного государственного санитарного врача РК... В соответствии с постановлением вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам в возрасте от 14 до 17 лет 11 месяцев 29 дней включительно на добровольной основе".Пресс-служба КСЭК

Отмечается, что вакцинация проводится после получения информированного согласия прививаемой либо родителя (законного представителя) в медицинских кабинетах организаций образования или в поликлиниках по месту прикрепления.

"Дополнительная вакцинация будет осуществляться за счет имеющихся запасов вакцины против ВПЧ".Пресс-служба КСЭК

Также в ведомстве сообщили, что в Казахстане продолжается плановая вакцинация против вируса папилломы человека среди девочек 11 лет, а также наверстывающая иммунизация девочек в возрасте 12-13 лет.

По состоянию на 1 мая по республике проведено более 398 тыс. профилактических прививок против ВПЧ девочкам в возрасте 11-13 лет, в том числе первой дозой привито 248 тыс., второй дозой – 150 тыс. Случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации среди привитых не зарегистрировано.

С полным текстом постановления главного государственного санитарного врача РК от 13 мая 2026 года №7 "О проведении дополнительной вакцинации против вируса папилломы человека девочкам в возрасте 14-17 лет (включительно) в Республике Казахстан" можно ознакомиться по ссылке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 12:37
Сколько денег потребуется для вакцинации мальчиков против ВПЧ в Казахстане

Ранее казахстанские врачи рассказали, стоит ли взрослым прививаться против ВПЧ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Как будет проходить вакцинация девочек против ВПЧ в Казахстане
14:31, 17 января 2024
Как будет проходить вакцинация девочек против ВПЧ в Казахстане
"Из казахстанцев делают подопытных кроликов": действительно ли прививка от ВПЧ приводит к бесплодию
13:44, 28 августа 2024
"Из казахстанцев делают подопытных кроликов": действительно ли прививка от ВПЧ приводит к бесплодию
Ребенок в больнице, дети в больнице, ребенок, дети, детская больница, вакцинация для детей, прививки детям
13:54, 04 октября 2024
Минздрав ответил на критику вакцинации девочек от ВПЧ в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан &quot;перебил&quot; Узбекистан в финале домашнего чемпионата Азии по боксу
12:56, Сегодня
Казахстан "перебил" Узбекистан в финале чемпионата Азии по боксу в Ташкенте
Елдос Сметов
12:56, Сегодня
В продаже появилась книга об Елдосе Сметове
Финал ЧА по боксу в Ташкенте
12:49, Сегодня
Казахстанские боксёрши уступили третий финал Индии на чемпионате Азии в Узбекистане
Казахстан - Узбекистан
12:24, Сегодня
Узбекская боксёрша "отобрала" у казахстанки золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: