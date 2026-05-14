В Казахстане приняли новое решение по вакцинации девочек против ВПЧ

Сегодня, 14 мая 2026 года, в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана по вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек сделали важное объявление, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что прививки против ВПЧ станут доступны девочкам 14-17 лет.

"В адрес Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК неоднократно поступают обращения граждан по вопросу расширения контингента, подлежащего вакцинации против ВПЧ. В этой связи в целях дальнейшего укрепления профилактических мер, направленных на снижение риска развития онкологических заболеваний, связанных с ВПЧ, а также обеспечения дополнительной защиты подростков, подписано постановление главного государственного санитарного врача РК... В соответствии с постановлением вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам в возрасте от 14 до 17 лет 11 месяцев 29 дней включительно на добровольной основе". Пресс-служба КСЭК

Отмечается, что вакцинация проводится после получения информированного согласия прививаемой либо родителя (законного представителя) в медицинских кабинетах организаций образования или в поликлиниках по месту прикрепления.

"Дополнительная вакцинация будет осуществляться за счет имеющихся запасов вакцины против ВПЧ". Пресс-служба КСЭК

Также в ведомстве сообщили, что в Казахстане продолжается плановая вакцинация против вируса папилломы человека среди девочек 11 лет, а также наверстывающая иммунизация девочек в возрасте 12-13 лет.

По состоянию на 1 мая по республике проведено более 398 тыс. профилактических прививок против ВПЧ девочкам в возрасте 11-13 лет, в том числе первой дозой привито 248 тыс., второй дозой – 150 тыс. Случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации среди привитых не зарегистрировано.

С полным текстом постановления главного государственного санитарного врача РК от 13 мая 2026 года №7 "О проведении дополнительной вакцинации против вируса папилломы человека девочкам в возрасте 14-17 лет (включительно) в Республике Казахстан" можно ознакомиться по ссылке.

