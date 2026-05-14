Как чужой кредит может стать вашим: что важно знать о поручительстве

Поручительство по кредиту, которое может показаться просто формальностью, на самом деле является реальной финансовой ответственностью со множеством рисков, сообщает Zakon.kz.

Согласно Гражданскому кодексу РК, поручитель – это лицо, которое обязуется перед банком отвечать за исполнение обязательств по кредиту должника полностью или частично субсидиарно. То есть если заемщик не сможет погасить долг, то банк обратится с требованием к поручителю, и тот не имеет права отказаться. В свою очередь субсидиарная ответственность означает, что от поручителя не могут требовать оплатить пени, штрафы и комиссии, потому что он отвечает за должника только в пределах той суммы, которая указана в поручительстве, пишет Fingramota.kz.

Банк не вправе сразу обращаться к поручителю за погашением долга. Он обязан использовать все законные возможности, чтобы заемщик оплатил кредит, и только потом что-либо требовать от поручителя. Поручителем может стать любой человек – как знакомый заемщика, так и близкий родственник. Главное, чтобы он был гражданином Казахстана или имел вид на жительство, а также мог предоставить необходимые документы.

Важно не путать поручителя с гарантом и созаемщиком. Гарант несет солидарную ответственность с заемщиком: при просрочке он обязан не только погасить кредит, но и компенсировать банку комиссии, неустойку и судебные расходы. При этом его доход не учитывается при определении максимальной суммы займа.

А созаемщик является полноценным участником кредитного договора. Он не только наравне отвечает за погашение кредита – его доход суммируется с доходом заемщика и тем самым увеличивает сумму кредита.

Исходя из этого, можно сказать, что у поручителя меньше обязательств по сравнению с гарантом и созаемщиком, но все же нужно хорошо подумать, прежде чем на это соглашаться.

Основные риски при поручительстве

Уже на том этапе, когда вам предлагают стать поручителем, важно понимать: банк просит о поручительстве, когда считает заемщика недостаточно платежеспособным или у него плохая кредитная история. И это должно настораживать, если только вы заранее не обговорили это и кредит, например, нужен для взноса по ипотеке для семьи, и жена или муж просят стать поручителем кого-то из родителей для страховки. В остальных случаях лучше тщательно взвесить все за и против.

Если заемщик платит по кредиту вовремя, то у поручителя не будет никаких проблем. Но если у должника снизился доход, появились просрочки и так далее, то банк обратится к поручителю с требованием погасить остальную часть задолженности по кредиту. К тому же банк может взыскать задолженность с поручителя в судебном порядке – то есть платить в любом случае придется.

Но есть исключения:

когда банк увеличил сумму кредита или процентную ставку;

кредит переоформили без уведомления и согласия поручителя на другого заемщика;

банк вовремя не уведомил поручителя о наступлении просрочки – это нужно сделать в течение года, не позже.

Также случается, что срок поручительства истек или заемщик все погасил сам, но банк все равно требует выплаты по кредиту – в таком случае можно подключить юристов и решать все в суде.

Важно также помнить, что поручительство считается дополнительной кредитной нагрузкой, и если самому поручителю потребуется заем, то ему его могут не дать. А если заемщик или поручитель не смогут погасить долг по кредиту, то это испортит кредитную историю поручителя, и на ее восстановление потребуются годы.

Наглядный пример неудачного поручительства произошел в Жамбылской области. Кредитор не смог платить долг по займу, и сумму взыскали с поручителя.