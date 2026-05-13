Поручительство по кредиту сыграло с казахстанцем злую шутку

Казахстанцу пришлось платить чужой кредит, но он отстоял свои права в суде, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в Шуском районном суде Жамбылской области. Ответчик взял кредит в микрофинансовой организации, истец выступил гарантом. Однако кредитор не вернул заем и гаранту пришлось погасить долг перед финансовой организацией из своего кармана.

"Обратившись в суд, К. просил взыскать с ответчика всю выплаченную за кредит сумму. В подтверждение представлены платежные документы. В суде были исследованы доказательства, которые подтвердили факт оплаты задолженности истцом перед кредитором. Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд удовлетворил иск", – рассказали в суде 13 мая 2026 года.

Суд принял решение в пользу истца и взыскал с горе-кредитора 569 тысяч тенге, а также государственную пошлину.

Решение вступило в законную силу.

