Ипотечное страхование: что важно знать каждому заемщику

Ипотека – это не только возможность обрести свой дом, но и финансовая ответственность. Жизнь полна неожиданностей, и даже самые стабильные планы могут измениться.

Что делать, если временно лишаетесь дохода или столкнулись с другими финансовыми трудностями? В таких ситуациях ипотечное страхование может сыграть решающую роль.

Подробнее об этом рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

По состоянию на 1 января 2025 года ипотечный портфель Казахстана достиг 6,7 трлн тенге, увеличившись за год на 14,1%. Количество заключенных ипотечных договоров составило 627,6 тыс., что на 9,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Число заемщиков приблизилось к 600 тыс., показав рост на 10,3% за тот же период. Средняя сумма оставшейся задолженности на начало 2025 года составила 10,6 млн тенге, увеличившись на 3,8% за год.

Данная статистика показывает рост ипотечного рынка в стране. Вместе с тем надо помнить, что ипотека – это серьезный шаг, к которому надо подходить со всей ответственностью. Недостаточно просто оценить текущие доходы и расходы. Необходимо учитывать и возможные непредвиденные обстоятельства: потерю работы, серьезное заболевание или другие жизненные трудности. В подобных ситуациях заемщик может столкнуться с невозможностью выполнять кредитные обязательства.

Банк, в свою очередь, имеет право изъять недвижимость за неуплату, и человек рискует остаться без жилья, а в ряде случаев – и без стабильного дохода. Именно поэтому стоит рассмотреть вопрос ипотечного страхования.

Обычно при получении ипотечного кредита кредитор предлагает клиенту застраховать либо сам объект недвижимости, либо свою жизнь, здоровье и риск потери трудоспособности. Однако на этом перечень возможностей не заканчивается, давайте подробно рассмотрим все доступные варианты ипотечного страхования в Казахстане.

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Страхование недвижимости, передаваемой в залог

При оформлении ипотечного кредита страхование недвижимости, предоставляемой в залог, является обязательным требованием большинства банков. Это предусмотрено их внутренней кредитной политикой и служит защитой как для заемщика, так и для кредитной организации.

Такой полис позволяет компенсировать убытки в случае повреждения или утраты жилья по причине непредвиденных обстоятельств – пожара, взрыва, затопления, стихийных бедствий и других форс-мажоров.

Представьте ситуацию: в квартире, которую вы приобрели в ипотеку, произошел пожар из-за замыкания электропроводки. В результате чего был нанесен значительный ущерб – повреждена внутренняя отделка, техника и мебель. Несмотря на то, что кредитные обязательства остаются в силе, страховая компания компенсирует причиненный ущерб, что позволяет вам восстановить жилье без дополнительной финансовой нагрузки.

В подобных случаях особенно заметна практическая польза страхования – оно помогает сохранить финансовую устойчивость заемщика и защищает интересы банка как залогодержателя.

Важно помнить: согласно Закону Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", заемщик вправе самостоятельно выбрать страховую компанию. Банк не имеет права навязывать конкретного страховщика, и отказ от его предложения не должен влиять на решение о выдаче кредита или его условия.

Страхование жизни и трудоспособности заемщика

Этот вид страхования направлен на защиту интересов не только банка, но и самого заемщика и его семьи. В случае утраты трудоспособности или смерти заемщика кредитные обязательства становятся практически невыполнимыми. Для банка это создает как финансовые, так и репутационные риски: взыскивать долг с семьи или с человека с инвалидностью неэтично и нежелательно.

Именно поэтому при оформлении ипотеки банки часто предлагают заемщику оформить страхование жизни и трудоспособности.

Как работает данное страхование:

заемщик вносит регулярные страховые взносы;

в случае смерти или полной утраты трудоспособности страховая компания выплачивает остаток по кредиту банку;

при временной нетрудоспособности (например, из-за болезни) страховая компания покрывает платежи за определенный период восстановления.

Такой подход позволяет сохранить жилье в собственности семьи, а банку – вернуть выданные средства без репутационных потерь.

Тем не менее, перед подписанием страхового договора важно внимательно изучить все его условия, особенно пункты, где указаны исключения из страховых случаев.

Отдельно подчеркну: в соответствии с Законом РК "О банках и банковской деятельности" страхование жизни и трудоспособности заемщика является добровольным. Банк не вправе навязывать эту услугу или делать ее обязательным условием получения кредита.

Титульное страхование: защита права собственности на жилье

Титульное страхование – это страхование юридической чистоты сделки. Оно направлено на защиту заемщика от риска утраты права собственности на приобретенную недвижимость. Особенно актуален этот вид страхования при покупке жилья на вторичном рынке, где выше вероятность юридических споров и скрытых правовых рисков.

К примеру, вы приобрели квартиру, оформили ипотеку и вселились в новое жилье. Однако спустя некоторое время суд признает сделку недействительной: выясняется, что продавец ранее получил квартиру по договору дарения от пожилого родственника, который на момент оформления сделки уже был признан недееспособным. Права наследников были нарушены, и суд принимает решение о возврате квартиры в их собственность. В результате вы лишаетесь жилья, но кредитные обязательства перед банком остаются в силе.

В такой ситуации титульное страхование становится реальной финансовой защитой. Страховая компания компенсирует убытки, связанные с утратой права собственности, – это может быть сумма, достаточная для полного или частичного погашения остатка по ипотеке. Таким образом, заемщик защищен от двойного риска – потери недвижимости и долговых обязательств перед банком.

Несмотря на то, что такой страховой полис может восприниматься как дополнительный расход, он помогает избежать серьезных последствий. Юридические риски сопровождают любую сделку с недвижимостью, особенно на вторичном рынке. Чем внимательнее вы отнесетесь к вопросам правовой защиты, тем увереннее будете чувствовать себя в будущем.

ВАЖНО: титульное страхование – добровольная услуга. Согласно Закону Республики Казахстан "О страховой деятельности", решение о его оформлении принимает только сам заемщик. Банк не имеет права навязывать данный вид страхования.

Полезные рекомендации по ипотечному страхованию

Перед подписанием страхового договора крайне важно внимательно изучить его условия: предмет страхования, перечень страховых случаев, а также порядок и правила выплаты страхового возмещения. Это поможет вам в случае наступления страхового случая действовать грамотно и в рамках предусмотренных договором процедур.

Важно помнить, что при наступлении страхового случая вы обязаны уведомить об этом свою страховую компанию в порядке и в сроки, установленные договором страхования. Несоблюдение этих требований может стать основанием для отказа в выплате страхового возмещения.

Также не забудьте уведомить банк, выдавший ипотечный кредит. Это необходимо сделать в те сроки, которые установлены условиями кредитного договора. Нарушение этого обязательства может повлечь негативные последствия, включая штрафные санкции или пересмотр условий кредита.

Особое внимание уделите своевременной оплате страховых взносов. Платежи должны производиться в полном объеме, в установленные договором сроки. Частичная оплата или просрочка могут привести к приостановке действия страховки или отказу в компенсации при наступлении страхового случая.

В завершение отмечу, что ипотечное страхование действительно обеспечивает надежную защиту от возможных рисков при соблюдении всех условий договора. Ипотечное страхование помогает защитить вас от рисков, связанных с потерей жилья, покрыть обязательства перед банком и сохранить уверенность даже в трудные времена. Это не просто страховка – это способ обезопасить себя и своих близких от непредвиденных последствий. Подходите к ипотеке осознанно и заранее подумайте о финансовой защите.