Почему казахстанцы не торопятся объявить себя банкротами

Руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Комитета государственных доходов (КГД) Минфина РК Меруерт Сисембаева в кулуарах Сената 14 мая 2026 года рассказала о последствиях для граждан после признания их банкротами, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнила, что граждане, которые прошли процедуру банкротства, 5 лет не смогут получить займы в банках и микрофинансовых организациях.

"3 года в отношении гражданина проводится финансовый мониторинг. Это значит, что будет проверяться наличие вновь зарегистрированного имущества", – добавила Меруерт Сисембаева.

По ее словам, если признанный банкротом человек приобретет имущество какое-либо, то информация об этом поступит кредиторам. Тогда, как объяснила спикер, ему ему придется объяснять, откуда у него деньги на покупку.

Согласно закону, повторно за процедурой банкротства такой человек может обратиться только через 7 лет.

"Есть четвертое – сведения о нем будут находиться в открытом доступе, что он имеет статус банкрота, и это, мне кажется, немаловажно. Из-за этого многие сейчас не хотят признавать себя банкротом. Не только фамилия, имя, отчество, статус банкрот, какие кредиторы, сколько по нему списано. Эти сведения будут годами находиться в открытом доступе", – резюмировала Меруерт Сисембаева.

