#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.63
547.69
6.36
Финансы

Почему казахстанцы не торопятся объявить себя банкротами

Тенге, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 17:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Комитета государственных доходов (КГД) Минфина РК Меруерт Сисембаева в кулуарах Сената 14 мая 2026 года рассказала о последствиях для граждан после признания их банкротами, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнила, что граждане, которые прошли процедуру банкротства, 5 лет не смогут получить займы в банках и микрофинансовых организациях.

"3 года в отношении гражданина проводится финансовый мониторинг. Это значит, что будет проверяться наличие вновь зарегистрированного имущества", – добавила Меруерт Сисембаева.

По ее словам, если признанный банкротом человек приобретет имущество какое-либо, то информация об этом поступит кредиторам. Тогда, как объяснила спикер, ему ему придется объяснять, откуда у него деньги на покупку.

Согласно закону, повторно за процедурой банкротства такой человек может обратиться только через 7 лет.

"Есть четвертое – сведения о нем будут находиться в открытом доступе, что он имеет статус банкрота, и это, мне кажется, немаловажно. Из-за этого многие сейчас не хотят признавать себя банкротом. Не только фамилия, имя, отчество, статус банкрот, какие кредиторы, сколько по нему списано. Эти сведения будут годами находиться в открытом доступе", – резюмировала Меруерт Сисембаева.

Ранее она рассказала, сколько казахстанцев подали заявление на банкротство.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
банкротство, банкрот, деньги
17:32, Сегодня
Кого чаще всего объявляют банкротом в Казахстане
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
16:56, Сегодня
250 млрд тенге могут списать с должников по кредитам в Казахстане
Алмтинцы, банкротство, судебное, внесудебное
12:54, 20 мая 2024
Тысячи алматинцев пожелали стать банкротами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Впервые чемпионат мира по настольному теннису пройдет в Астане
17:32, Сегодня
Чемпионат мира по настольному теннису впервые пройдёт в Казахстане
Церемония открытия чемпионата Казахстана
17:27, Сегодня
Состоялась церемония открытия чемпионата Казахстана по тяжёлой атлетике в Талдыкоргане
Казахстан или Узбекистан: у кого больше самых богатых футболистов в Центральной Азии
17:20, Сегодня
Казахстан или Узбекистан: у кого больше самых богатых футболистов в Центральной Азии
Эльмира Сыздыкова
17:12, Сегодня
Эльмира Сыздыкова опять проиграла Гульмарал Еркебаевой в Казахстане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: