#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
467.63
547.69
6.36
Финансы

Должникам по кредитам хотят расширить доступ к процедуре банкротства

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:05 Фото: unsplash
Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов в Сенате 14 мая 2026 года рассказал о планах внести правки в процедуру внесудебного банкротства, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Кизатов сообщил, что планируется усовершенствовать процедуру внесудебного банкротства.

"Несмотря на наличие данного механизма, значительная часть граждан, имеющих признаки неплатежеспособности, не знают о его наличии и возможности его применения. В результате многие заемщики, подпадающие под критерии внесудебного банкротства, не предпринимают каких-либо действий по урегулированию своей проблемной задолженности. Для более широкого охвата граждан Программой по повышению благосостояния граждан на 2026-2028 года предусмотрено внедрение проактивного механизма внесудебного банкротства", – добавил он.

Данный механизм предусматривает направление проблемным должникам, имеющим просрочку платежей свыше 5 лет и актуальный номер мобильного телефона, SMS-уведомления о наличии задолженности и возможности применения внесудебного банкротства.

"В случае согласия уполномоченный госорган будет проводить процедуру внесудебного банкротства. По данным государственного кредитного бюро, на сегодня имеется свыше 300 тыс. заемщиков, соответствующих указанным условиям", – резюмировал Кизатов.

8 мая 2026 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разъяснило порядок действий заемщиков при финансовых трудностях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
кредиты, Казахстан, АРРФР
12:57, 23 мая 2024
Сколько казахстанцев имеют проблемные кредиты
Убедить банки активнее давать кредиты бизнесу хотят в Казахстане
16:19, 10 ноября 2023
Убедить банки активнее давать кредиты бизнесу хотят в Казахстане
Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте
14:47, 29 мая 2025
Новый механизм списания мошеннических кредитов могут ввести в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зверев поссорился с порталом
16:10, Сегодня
Александр Зверев продолжает скандалить после раннего вылета с "Мастерса" в Риме
Рауан Тогызбай
15:55, Сегодня
Казахстанский боксёр "разбил" узбека на родине и стал чемпионом Азии в Ташкенте
Финал чемпионата Азии в Ташкенте
15:36, Сегодня
Боксёр из Казахстана разгромил узбека в финале чемпионата Азии в Ташкенте
Шон Стрикленд
15:19, Сегодня
Чемпион UFC отстранён от боёв после сенсационной победы над Хамзатом Чимаевым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: