Должникам по кредитам хотят расширить доступ к процедуре банкротства

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов в Сенате 14 мая 2026 года рассказал о планах внести правки в процедуру внесудебного банкротства, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Кизатов сообщил, что планируется усовершенствовать процедуру внесудебного банкротства. "Несмотря на наличие данного механизма, значительная часть граждан, имеющих признаки неплатежеспособности, не знают о его наличии и возможности его применения. В результате многие заемщики, подпадающие под критерии внесудебного банкротства, не предпринимают каких-либо действий по урегулированию своей проблемной задолженности. Для более широкого охвата граждан Программой по повышению благосостояния граждан на 2026-2028 года предусмотрено внедрение проактивного механизма внесудебного банкротства", – добавил он. Данный механизм предусматривает направление проблемным должникам, имеющим просрочку платежей свыше 5 лет и актуальный номер мобильного телефона, SMS-уведомления о наличии задолженности и возможности применения внесудебного банкротства. "В случае согласия уполномоченный госорган будет проводить процедуру внесудебного банкротства. По данным государственного кредитного бюро, на сегодня имеется свыше 300 тыс. заемщиков, соответствующих указанным условиям", – резюмировал Кизатов. 8 мая 2026 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разъяснило порядок действий заемщиков при финансовых трудностях.

