Тысячи алматинцев пожелали стать банкротами

Сколько алматинцев стали банкротами с начала действия соответствующего закона, рассказал руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Департамента государственных доходов (ДГД) Айдос Будугулов, сообщает Zakon.kz.

Закон действует с марта 2023 года. Его целью является снижение долговой нагрузки людей, смягчение социальной напряженности, стимулирование выплат по долгам.

"Сегодня мы обсуждаем уже применяемый Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан", который предусматривает регулирование отношений, возникших в связи с неплатежеспособностью граждан РК, имеющих просроченную задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами и по другим видам долгов и не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей", – сказал Будугулов.

Спикер рассказал о порядке применения процедуры внесудебного банкротства.

"Внесудебное банкротство рассматривается органами государственных доходов. Реализуется путем подачи заявления через портал "Электронного правительства", мобильное приложение "e-Salyq Azamat", с приложением перечня кредиторов, суммы задолженности, а также документов об урегулировании долга с банком или микрофинансовыми организациями", – уточнил он.

Затем проводится автоматическая сверка на предмет соответствия должника входным критериям.

На сегодняшний день с момента действия закона количество поступивших заявлений по Алматы составляет 8100, из них 1727 – с начала текущего года;

Признаны банкротами и завершена процедура по 1134 гражданам на сумму 6,6 млрд тенге; 370 банкротов с начала текущего года на сумму 3 млрд тенге;

По 5 980 (1046 с начала текущего года) заявлениям граждане получили уведомление об отказе в применении процедуры;

676 заявлений приняты для дальнейшего проведения финансового мониторинга.

Основные проблемы, с которыми столкнулись в процессе оформления банкротства:

– Обязательность приложения документа об урегулировании долга с кредитором – у многих граждан при подаче заявления он отсутствует;

– Незнание гражданином точной суммы долга перед кредиторами на момент подачи заявления, а также наименования кредитора;

– Отсутствие кредитора в списке финансовых организаций, в отношении которых возможно применить процедуру внесудебного банкротства;

– Отсутствие неплатежа в течение 12 месяцев, ввиду поступления незначительных денежных сумм или проведения реструктуризации долга кредитором в одностороннем порядке;

– Неидентичность сведений, имеющихся в базах данных двух кредитных бюро;

– Проведение урегулирования долга в период применения процедуры внесудебного банкротства.

Как отметил спикер, судебное банкротство – вторая процедура банкротства.

Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущества должника.

В процессе судебного банкротства кредитор имеет право на изъятие только залогового имущества.

В ходе применения данной процедуры должнику запрещается:

– Совершать сделки по отчуждению имущества или принятию новых обязательств (получение займов, выдача гарантий и поручительств);

– Выезжать за границу.

Осуществление процедуры судебного банкротства проводят финансовые управляющие (администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП; профессиональные бухгалтеры; юридические консультанты; аудиторы). Услуги финансовых управляющих платные, оплата услуг производится за счет имущества должника (1 МЗП за месяц, в 2024 году – это 85 тыс. тенге).

На сегодняшний день по 27 алматинцам применена процедура судебного банкротства (15 с начала текущего года); по семи гражданам завершена процедура судебного банкротства (два с начала текущего года).

Как восстанавливать платежеспособность

Восстановление платежеспособности предусматривает возможность получения рассрочки на оплату долга до пяти лет при наличии стабильного дохода.

Единственное условие для должника – размер долга не должен превышать стоимости принадлежащего заемщику имущества.

"Преимуществом данной процедуры является то, что после него физическое лицо не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота, а также отсутствуют ограничения в виде запрета на выезд за границу", – пояснил он.

Процедура судебного банкротства и восстановление платежеспособности осуществляется финансовым управляющим и реализуются через суд.

Заявление о применении процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства подается должником в суд по месту его жительства в письменном виде или форме электронного документа.

На сегодняшний день заявление о применении процедуры восстановления платежеспособности подавалось в сентябре 2023 года, но не было применено.

Какие последствия ждут физических лиц, применивших процедуры банкротства:

Ограничение в получении займов и кредитов в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов в ломбардах);

Повторное банкротство возможно только через семь лет;

Проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.

"При сокрытии или уничтожения имущества в течение трех лет до применения процедур внесудебного или судебного банкротства, и если имеются факты преднамеренного банкротства, то будет проведено завершение процедуры банкротства. Но прекращение процедуры не влечет завершение обязательств должника перед кредиторами", – заключил Айдос Будугулов.

О том, что процедуру банкротства хотят упростить в Казахстане, сообщалось в феврале 2024 года.